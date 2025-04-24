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    推廣合歡山暗空公園 南投訪日交流

    南投縣訪日團人員介紹合歡山暗空公園概況，以及星空旅遊發展經驗。（南投縣府提供）

    南投縣訪日團人員介紹合歡山暗空公園概況，以及星空旅遊發展經驗。（南投縣府提供）

    2025/04/24 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕合歡山暗空公園是國內首座通過國際暗空協會（IDA）認證的暗空公園，南投縣政府為推動星空旅遊發展，近日邀集產學單位，前往日本岡山縣參訪知名的「美星町星空社區」，並舉行三場座談會，藉此深化雙方經驗交流，拓展未來觀光合作機會，盼吸引更多日本觀光客到合歡山等地旅遊。

    南投縣政府此次訪日行程，拜會了岡山縣知事伊原木隆太、井原市長大舌勳及當地重要協會「備中西商工會」會長名合憲司，當地NHK岡山放送局也針對台日交流進行採訪報導。

    縣府觀光處長陳志賢在座談會指出，南投縣透過產、官、學、研合作，盼將合歡山暗空公園打造成國際知名景點，除了友善當地環境，建構新型態旅遊，也聚集百家星空友善店家，培訓星空導覽解說人才。

    陳志賢說，這次組團到日本岡山美星町，就是希望加強雙方交流，宣傳合歡山暗空公園，期待吸引更多日本觀光客等國際旅客到訪，同時學習並引進美星町三十多年來推行夜間光害管制、觀星活動實務運作及暗空社區發展經驗，也邀請伊原木隆太等人率團到南投參訪，進一步深化雙方交流。

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