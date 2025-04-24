集集台16線石虎路殺 南投今年已4起

南投集集鎮省道台16線發生石虎遭路殺死亡，後續將進行石虎告示牌與道安設施會勘，避免路殺事件發生。（記者劉濱銓攝）

2025/04/24 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕瀕臨絕種的保育類野生動物石虎，去年全台共五十起路殺案創新高，南投縣集集鎮省道台十六線，近日再傳石虎遭車撞擊頭部輾斃，累計南投今年已有四起，與苗栗四起並列第一；農業部生物多樣性研究所（簡稱生多所）表示，石虎棲地與人類活動重疊，呼籲開車應依速限行駛，避免煞車不及造成路殺。

去年全台50起創新高 南投10起

林業及自然保育署南投分署表示，近年石虎已從南投中寮、集集等熱區，擴展至竹山、鹿谷、信義等地，就連彰化八卦山周遭及雲林林內鄉，都常有石虎的通報，但因路殺、人為開發、犬貓攻擊等風險仍在，守護石虎還需公私部門共同合作。

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棲地重疊 生多所籲依速限行駛

生多所石虎研究團隊指出，此次路殺位於集集往水里的台十六線上，該路段筆直寬敞，不排除是車輛夜間行駛，未注意到石虎才會撞上致死，該石虎已是成體，身上還有頸圈，代表是繫放的研究個體。

研究團隊表示，去年石虎路殺五十起創新高，其中苗栗廿九起、南投十起、彰化七起、台中四起，原因除與道路開發、駕駛開車習慣有關外，近年民眾對石虎的認識提高，以致路殺通報增加也有關係。

不過，石虎棲地與人類活動高度重疊，若民眾開車不注意，或夜間視線不佳、未依速限行駛等，很容易會忽略路過的石虎造成路殺。

將會勘增設告示牌、保護設施

團隊也說，今年南投、苗栗各有四起石虎路殺，加上彰化一起，全台累計已九起，有關集集省道石虎路殺案，後續將與公路單位針對提醒告示牌、保護動物的道路設施與生態廊道進行會勘，並呼籲行車注意車速，防止路殺發生。

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