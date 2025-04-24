竹縣社團新幹線 4大航線啟動

新竹縣政府「社團新幹線」以「青春航海王的冒險之旅」為主題，召開記者會正式啟航。 （記者廖雪茹攝）

2025/04/24 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣內十所高中職及大專院校有近六個校園社團，六都以外，竹縣府自二○二二年起率先針對校園社團，提供活動空間、經費補助、工作坊及舞台展演等資源，今年「社團新幹線」以「青春航海王的冒險之旅」為主題，昨召開記者會宣布啟航，為校園社團量身打造四大航線，期與青年學子一同探索自我、追尋夢想。

校園社團補助最高2萬元

縣長楊文科表示，為協助學生掌握資源，教育局自二○二二年起每年舉辦「社團資源指南說明會」，深入校園說明經費補助及場地借用申請方式。 其中「促進青年多元展能補助」，學生可申請參加競賽、表演等多元活動，每案補助最高二萬元。

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青年社團據點「Young Space」無償開放縣內大專院校及高中職學生使用，包括練團室、練舞室及多功能教室。縣立體育場設專業練舞場地「FUN舞空間」，每日上午六點到晚間十點開放。

10場次說明會巡迴各校

今年「社團新幹線」的「青春航海王的冒險之旅」，「起航線：青春補給港」社團資源說明會十場次，正於各高中職巡迴中。六月將推出「奇想線：創意湧流海」系列活動，其中「音浪製造坊－饒舌團體創作」六月廿二日將於竹北享平方首發登場，五月十二日開放報名。七月「榮耀線：星光閃耀島」大型社團展演。八月至十月接力推出「熱血線：決戰狂浪灣」幹部訓練營。

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