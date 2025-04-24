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    衝刺二階連署 竹市雙罷看板開戰

    新竹市東大路與經國路，近期懸掛近一百八十度的多面大型看板，號召市民參與二階罷免連署。（記者洪美秀攝）

    新竹市東大路與經國路，近期懸掛近一百八十度的多面大型看板，號召市民參與二階罷免連署。（記者洪美秀攝）

    2025/04/24 05:30

    東大路與經國路懸掛多幅巨型看板 吸引路過民眾目光

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、亂刪預算藍委鄭正鈐）二階連署進入最後倒數衝刺階段，而新竹市多個重要路口也成了雙罷免及反罷免的文宣看板戰場。新竹雙罷總部近期在東大路與經國路懸掛多幅巨型看板，細數為何要罷免賣台立委鄭正鈐與貪污市長高虹安，還號召月底前趕緊簽二階罷免連署書。而反制罷免的高虹安也在竹市及竹縣多個路口懸掛「安定新竹罷免投不」的看板。

    看板呈現幾乎達180度 相當震撼

    新竹雙罷總部領銜人戴振博表示，目前二階罷免連署已進入最後倒數階段，為衝高連署份數，最後這一週也出動小蜜蜂到府收件及站路口號召連署，同時也在各大路口豎立看板，號召市民一起簽下二階罷免連署書，並以「搶救台灣搶救民主」為主，呼籲市民連署，罷免賣台亡國的立委鄭正鈐及貪污犯高虹安，號召大家衝出來連署。

    細數鄭正鈐亂砍社福及科技預算

    位在東大路與經國路的新竹雙罷免看板相當長，幾乎呈一百八十度的多面看板，相當有震撼力，也吸引許多路過民眾目光，就連停等車輛都會看到這面看板。其中鄭正鈐部分則細數鄭在國會亂刪預算的結果，包括新竹市的社福及科技預算都被亂刪等。

    另外，國民黨主席朱立倫昨天到新竹市與立委鄭正鈐、涉貪停職的新竹市長高虹安合體「反惡罷、戰獨裁」說明會，高虹安雖出席但是未上台致詞，僅與朱立倫同框並且逐一向黨員敬酒，朱立倫也呼籲此次新竹雙罷免，大家一定要投不同意。

    朱立倫表示，我們期待安定、和諧的台灣，現在變成對立、鬥爭的台灣，大家希望拚經濟，結果民進黨從南到北都在搞大罷免，要將在野的力量消滅掉。新竹市部分，不管是高虹安或鄭正鈐，都被惡質罷免。他號召大家四二六站出來，共同上凱道、站出來戰獨裁，共同出來反惡罷。

    涉貪停職的市長高虹安，在各大路口豎立反罷免的看板。（記者洪美秀攝）

    涉貪停職的市長高虹安，在各大路口豎立反罷免的看板。（記者洪美秀攝）

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