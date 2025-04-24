白沙屯媽進香 後龍4/30至5/2交管

2025/04/24 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖將於五月一日深夜十一點廿五分起駕後出發南下進香，今年報名人數破卅萬人創新高，同坐「粉紅超跑」的後龍山邊媽周邊道路預期也將人車鼎沸，轄區竹南警方昨公布交通疏導及管制措施，時段為四月卅日中午十二點起至五月二日中午十二點止。

管制範圍包括台六十一線後龍匝道至新埔匝道；台一線一一一公里至一二三．四公里、台六線（台六十一線後龍匝道至國三後龍交流道）；苗四十一線山邊媽祖宮前道路（清海宮至過港橋）及山邊媽祖宮周邊範圍（北起清海宮、南至過港橋、西至防汛道路、東至媽靈宮前停車場）。

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同時規劃山邊媽祖北側停車場巷口至過港橋北端規劃為行人徒步區（北往南行）；台六十一線南下赤土崎交流道一○九．七公里處土地公廟旁產業道路，禁止側車道車流匯出。

另外，因應今年報名香客已逾卅萬人，較去年激增十二萬人，出發當夜將視進香隊伍行進動線及人（車）潮狀況，啟動禁止台六十一線後龍交流道以南的南下車流交管，包括封閉苗卅三線與台六十一線（赤土崎）側車道路口並禁止車輛南下；封閉台六十一線後龍匝道南下快、慢車道並疏導車輛前往國道三號行駛；台六十一線後龍匝道封閉南下入口；及台一線、台六線路口封閉台一線南下。

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