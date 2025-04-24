醫護職涯體驗 苗縣「賈桃樂」分館啟用

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與仁德醫專合作，成立苗栗縣首座「賈桃樂」醫護職涯體驗分館。（記者蔡政珉攝）

2025/04/24 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與仁德醫專合作，成立苗栗縣首座「賈桃樂」醫護職涯體驗分館（見圖，記者蔡政珉攝），勞動部長洪申翰昨出席啟用典禮，期許該館協助護理生順利銜接職場，補充目前國內醫、護相關就業人員缺口。現場也辦理徵才活動，吸引三十多家醫療院所到場設攤「搶人才」。

勞發署攜手仁德醫專成立

洪申翰表示，青年就業一直是勞動部重要的政策，各分署也以促進青年就業作為優先推動的工作。他肯定並感謝勞動力發展署桃竹苗分署創造出「賈桃樂」成功品牌執行青年職涯的探索工作。

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助護理生銜接職場

洪申翰指出，目前醫療產業缺乏護理人員的投入，說明護理工作在未來的角色，將會越來越重要，昨天在仁德醫專設立賈桃樂第八個分館，希望可以結合產業所需，讓護理專業學生可以順利銜接職場。

補充就業人員缺口

洪申翰也呼籲，醫療產業對於護理人員，能夠提高更好的勞動條件，讓醫療產業能夠留住人才。另，勞動部也會密切觀察勞動市場的變化，尤其關稅的後續發展，適切提供相對應津貼及補助措施，避免衝擊青年就業。

仁德醫專校長黃柏翔感謝桃竹苗分署無償提供主題館的「興趣解碼」、「慧眼識人」、「模擬面試」及「AI面試官」等科技工具協助青年進行職涯探索及求職準備，此外，學校也設計醫護職涯特色項目，提供有意願投入醫護工作領域的青年能更快了解工作內容。

桃竹苗分署指出，仁德醫專分館將提供在校生、剛畢業或想要轉職的青年進行釐清方向、確立目標，並找到適合的工作，同時提供有意願進行醫護體驗的國、高中學校預約參訪，可聯絡校方○三七—七二八八五五分機六七○二，或電洽賈桃樂學習主題館○三—五三四三○一一分機五一○八～五一二一，由專人服務。

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