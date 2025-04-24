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    桃園捷運綠線 列車動態行車測試

    桃園捷運綠線列車進入第2階段動態測試。（桃市府提供）

    桃園捷運綠線列車進入第2階段動態測試。（桃市府提供）

    2025/04/24 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市首條自辦的捷運建設「綠線」預計明年第一階段通車，從桃園機場捷運A11坑口站通車至G11站藝文特區站，首列列車去年底運抵北機廠，正在測試軌進行動態行車測試，市長張善政日前試乘一小段，現勘列車與號誌搭配是否順利，預計七月開上主線軌道動態測試。

    張善政昨主持市政會議時表示，綠線首列列車抵達後要進行靜、動態測試，靜態測試主要在不開動下測試列車的各種功能，接著進入三個階段動態測試，第一階段在北機廠測試軌低速行進，確認基本性能，已於三月底完成。

    張說，目前進行第二階段號誌系統測試，確認功能穩定後再整合列車，於測試軌上進行全、半自動及遠端手動，與列車定位等功能，此階段測試將持續到六月底。

    張善政表示，七月列車將開上主線軌道進行第三階段動態測試，相較於測試軌低速約廿公里行進速度，主線軌道直線路段可做急速測試，更可檢視列車的穩定度。

    市府捷運工程局官員說，綠線全長廿七．八公里，跨越大園、蘆竹、桃園、八德等行政區，沿線廿一個車站，含地下十站、高架十一站，主線十七個車站已完成命名，規劃明年第一階段通車，二○二八年延伸通車至G08站景福宮站，二○三○年全線通車。

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