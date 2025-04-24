《桃園》房屋稅2.0徵收117.8億 比去年增17.8億

桃園藝文特區因為有總圖等公共設施，生活機能齊全，地段率達180％。（記者謝武雄攝）

2025/04/24 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕房屋稅2.0新制去年七月上路，桃園市政府地方稅務局配合房屋稅每年五月開徵，昨天寄出一○三萬餘份稅單，徵收金額達一一七．八億元，較去年增加十七．八億元；地稅局長姚世昌表示，除2.0新制增加稅收，地段率也從固定變成浮動，市境包含中壢火車站前中正路、桃園區站前中正路及桃園藝文特區，地段率達一八○％，對舊地主影響相當大。

地段率 固定改為浮動

姚世昌表示，地段率從以往的固定變成浮動，且適用最新的地段率，例如桃園大廟景福宮以往是最繁榮路段，如今已沒落，若適用舊的地段率，對屋主不公平，反觀藝文特區地段率最高達一八○％，但大興西路有些房子蓋了二、三十年，如今適用新的地段率，可能房屋稅一口氣漲了四、五成，而去年七月以後拿到使照房子，房屋稅隨著房屋單價調漲十七．六％。

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議會定期會昨議程為地稅局工作報告，因房屋稅2.0新制規定，夫妻及未成年子女名下在全國持有三戶以內住宅者，須於三月廿四日前完成設立戶籍，始能適用一％或一．二％自用住宅稅率，否則將依三．二至四．八％的非自住稅率課徵，市府雖寄近廿四萬件輔導通知書，仍有約五．五萬戶未辦理遷籍。

議員謝美英、黃敬平質詢時，呼籲市府向中央爭取放寬申請時間；姚世昌答詢說，各縣市都向中央反映，預計這個月底前公布新政策。

議員黃瓊慧、呂林小鳳很關注美國對台課徵卅二％對等關稅稱衝擊產業，地方稅部分如何提供協助？姚世昌回應，企業若無法繳納地方稅，可以延期一年或分期繳納，至於房屋稅部分，合法工廠房屋稅稅率只有一般房屋的一半，若遇歇業也可按歇業天數抵扣。

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