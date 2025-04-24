《桃園》罷免藍委連署宣講 遍地開花設站

罷免立委邱若華，立委郭昱晴總部每天都有民眾上門連署。 （記者謝武雄攝）

2025/04/24 05:30

下架邱若華 大溪、八德連辦活動 抵制魯明哲 週六中壢新明市場開講

〔記者謝武雄、黃政嘉、李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「光復桃園，六區全罷」公民團體罷免國民黨立委活動卯勁衝刺第二階段連署，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合明晚在大溪區多目標體育館外籃球場，舉行「傅崐萁集團究責會：邱若華」，「桃六刪邱」罷免第六選區立委邱若華領銜人林萬榮、經民連召集人賴中強與研究員黃亭偉、立委張雅琳都將宣講，懇請鄉親「用筆救台灣」。

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台灣公民陣線、經民連發文直批，立法院國民黨團總召傅崐萁帶頭亂政、強推親共法案，邱若華不站在民意這邊，而是一次又一次投下背叛民意的支持票，呼籲桃六鄉親不應當再忍耐沉默，要抵制不適任立委；明晚台灣鷹爸徐柏岳、議員許家睿、台灣公民陣線志工蔡明穎、在地公民Morrison等，將演講呼籲鄉親響應連署罷免邱若華。

民進黨議員許家睿廿七日下午三至五點在八德藝文廣場主辦「人民是頭家」宣講，議員黃瓊慧主持，到場名嘴有女力護國計畫醫師嚴雯馨、律師「林謅罵」、女神下午茶與立委郭昱晴、陳培瑜、張雅琳、網紅皮筋兒等。

「桃六刪邱」發言人黃傑米表示，罷免邱若華的二階連署目前二萬六千七百多份，距離門檻二萬八千二百多份仍有距離，連署期間剩下九天，會全力衝刺，例如今到大溪仁和社區、明到瑞源社區。

罷免萬美玲 桃園觀光夜市收件

罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊，二階連署書收件數距離送件門檻還差二一二二份，民進黨立委王義川與選區議員結合該團隊，組成「去連署護民主」宣講團，廿六日上午十點卅分在中壢區新明市場，呼籲民眾來連署力拚二階過關；罷免第四選區立委萬美玲「萬罷了沒啦」團隊明天到廿七日晚上六到九點，在桃園觀光夜市小蜜蜂連署站，收受全市各區罷免藍委連署書。

「罷呂清玲」 出動行動連署車

罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊昨公布最新連署書收件數距法定門檻差三千餘份，邀選民幫忙擴散宣傳連署；議員王珮毓說，行動連署車跟罷團合作，明後天上午八點半至十二點在龍潭市場；平鎮區部分，廿七日上午九至十二點在和平市場、下午三點在民俗文化公園。議員劉仁照與王義川廿六日上午九點在山仔頂市場幫衝連署收件。

罷免涂權吉 新屋掃街連署

第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick表示，這週會到新屋區掃街連署，廿六、廿七日上午九至十二點在新屋公民會館收件，希望在造冊前衝高安全份數。

議員王珮毓與民團合作，行動連署車昨天在南勢黃昏市場，收受各區罷免藍委連署書。 （議員王珮毓提供）

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