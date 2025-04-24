花蓮六十石山建集水池 穩定金針灌溉

花蓮縣富里鄉六十石山近年常因缺水造成耕作困難，農業部農田水利署花蓮管理處在山上建置集水設施與配水池。（農水署花蓮處提供）

2025/04/24 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉六十石山是金針產區及觀光風景區，近年常因缺水造成耕作困難，農業部農田水利署花蓮管理處規劃三期工程，在山上建置集水設施與配水池，其中第一期三座蓄水池工程已完工，集水總量約一二五○公噸，二、三期正積極找合適處建置水塔，整體工程完工後，預計可穩定逾卅七公頃灌溉面積。

首期改善工程 下月完成

座落在花蓮縣境最南端的富里鄉六十石山地區，是花東縱谷三大金針栽植區之一，擁有豐富的農業資源，不過近年受極端氣候變化影響，每年五月至九月花季期間乾旱現象頻繁，曾經還出現長達四十天無降雨的情形，嚴重影響金針花的產量。

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農田水利署花蓮管理處長張麒瑋說，全案分三期計畫，第一期改善工程預計今年五月完工，透過新設集水設施與側溝截水共三處，妥善運用自然降雨，並強化集水效率，改善六十石山灌溉水源；輔以增設調蓄池、配水池等灌溉調蓄設施，提升蓄水容量共一二五○公噸，並佈設灌溉輸配水管線達二．四公里，達到引水廣布。

三期工程完工後，預估可穩定六十石山約卅七公頃的灌溉面積，受益農家約廿戶，每年更可以為地方農業創造超過八四○○萬元的經濟產值；待硬體設施建置完成後，日前也與富里鄉公所簽訂合作意向書，集水系統將交由鄉公所跟地方農民組成用水組織，自行分配使用與維護管理。

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