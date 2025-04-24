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    宜蘭議會連兩天流會 議案審查零進度

    宜蘭縣議接連兩天下午，因人數不足開會即宣布散會。（擷取自宜縣議會官網）

    宜蘭縣議接連兩天下午，因人數不足開會即宣布散會。（擷取自宜縣議會官網）

    2025/04/24 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會接連兩天下午，因人數不足開會即宣布散會，未進行任何議案審查，造成議事空轉，效能不彰。民進黨團批評議長張勝德草率散會，不尊重公務員，影響人民權益。國民黨團說，黨團議員各忙各的，不了解為何未出席？張勝德反擊，議員不準時開會，他依議事規則主持會議，有何問題？

    33位議員僅到10人 不及法定人數

    縣議會前天下午開會，偌大的議事廳只有主持議事的議長張勝德與無黨籍議員邱素梅出席；昨天下午則是卅三位縣議員只來十位，兩天都因人數不足而流會；邱素梅說，她知道大家都忙，但開會時間還是應該踴躍出席。

    綠：議長自作主張 不守議事規則

    民進黨議會黨團與黨部將矛頭指向張勝德；黨團總召陳文昌、黨部主委邱嘉進批評張「罔顧慣例、草率散會」；陳文昌質疑張勝德開會時間不固定，造成議員困擾或忘記，開會時間要徵詢議員意見，張卻自作主張，不遵守議事規則。

    過往先休息 再請議事組連絡議員到場

    陳文昌還說，人數不足，依以往議事慣例是先休息，請議事組連絡議員參加，盡量把會開成，張勝德接連兩天草率散會，不只剝奪議員監督縣政權力，也不尊重在場備詢公務員，影響人民權益。

    張勝德反擊，開會時間都有簡訊通知，議員都很忙，但為何有人可以準時開會，有人卻不行，陳文昌自己不來，還有資格講別人？準時的議員為何要等不準時的開會，有議員質疑人數不足，他只能宣布散會，若繼續開，通過的議案也會被質疑無效，散會是很無奈的決定。

    議會開議須一半議員簽到出席，才達法定開會人數；據了解，這兩天是農民曆上的「好日」，許多議員忙於跑紅白帖以及為民服務案件，因此未來得及出席。國民黨團書記長林義剛則說，不了解議員為何不來開會？可能各忙各的，不過還是希望大家踴躍出席議會。

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