基隆電動機車補助 民怨交車慢、難抽中

基隆市推出公益青年電動機車補助計畫，民眾抱怨交車慢、中籤率低。（記者盧賢秀攝）

2025/04/24 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑「四年免費送五萬台電動機車」政見，去年因一改再改鬧得風風雨雨，今年再改版，除了二．○版限款免費機車○資費，還有三．○版直接補助民眾六萬元購買不限品牌的電動車，每月限量一千輛。不過，根據交通部統計，基隆第一季電動機車只增加七六二輛，與每月目標值一千輛差距很大，民眾也抱怨交車太慢、中籤率太低。市府表示，中籤到申請掛牌有時間差，進度沒有落後。

每月限量一千輛 有人已四連槓

基隆市二○二三年推出公益青年電動機車補助計畫，限制多且月資費高，效益不彰；環保局推出二．○版加碼補助，放寬年齡限制、○資費等措施，且不必汰舊換新，但又因臨時更改每日限額申請，民眾漏夜排隊罵聲連連。

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第一季只增加762輛 與目標差距大

今年二．○和三．○版本同步實施，免費專案新增電動機車的品牌和車種，搭配各式費率，仍有○資費的選項；另外再推出一次性補助六萬元，民眾可以選擇自已喜歡的廠牌，但不補助月資費。恢復汰舊換新限制，每月限一千輛，超過一千名申請人就公開抽籤。但是根據交通部統計，基隆市第一季新增的電動機車僅七六二輛，與每月目標值一千輛差距很大。

有民眾抱怨連四槓，中籤率太低；還有人說，申請到交車時間太慢，沒有舊機車的中籤者，無法完成換車程序。

市府：中籤率已56％ 進度未落後

環保局表示，今年申請人數多，中籤率逐月提高，從一月有三三一七人，中籤率三○％，二月提高到四○％，三月是五○％、四月已達五六％；且交通部公路局統計資料，基隆市電動機車密度全台之冠，平均每十輛機車就有一輛是電動機車。目前各品牌持續穩定交車，市府將持續檢視成效並優化申請流程。

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