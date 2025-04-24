「嘻哈大賞」週末決賽 台北自來水園區免費

北市自來水事業處主辦「源源不絕！2025嘻哈大賞」，決賽將於4月26日於自來水園區登場。（北水處提供）

2025/04/24 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市自來水事業處主辦「源源不絕！二○二五嘻哈大賞」，結合環境議題與嘻哈創作獲熱烈迴響，今年共八十組大專院校高中學生參與CYPHER及個人饒舌歌曲創作賽事，廿六日下午三點決賽將於自來水園區登場，今年加開第二舞台，邀請第十一至廿名隊伍加碼演出；本週六、日（廿六、廿七日）園區開放免費入園，還有「逗號市集」有吃有逛。

北水處指出，此次學生參與踴躍，超越去年首屆四十六組參賽數，在YouTube影片累積觀看次數突破廿三萬，IG短影音飆破五十五萬。決賽當天將有來自全國卅二所學校、共七十六位學生參與演出，總計將有超過卅萬元的優渥獎金、獎品外，參賽者及現場民眾也能獲得由主辦單位攜手公館商圈提供的專屬消費優惠券。

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今年活動首度推出「全民評審團」，由副市長張溫德擔任評審團團長，號召各行各業、不限年齡性別的五十位嘻哈樂迷擔任現場評審，當天將票選出最具現場魅力「最佳演出獎」，可獲三萬元獎金。

活動卡司星光熠熠，邀請八組風格各異的嘻哈藝人火力全開，包括「夢不夠大 起來重睡」的阿夫shuf、「沙漠中的雪人」爆紅的趙翊帆、「高敏旋律鬼才」INHON、台中新生代代表徐晧程 LilHao，以及大成DACHENG、c8ight 陳全、Young Joppa、高隆華CODE:L等人接力演出。

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