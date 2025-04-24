台北兒童新樂園 被批只賣飲料沒賣水

台北市議員陳賢蔚表示，兒童新樂園所不僅未販售瓶裝水，園區導覽圖未清楚標註飲水機位置。（台北市議員陳賢蔚提供）

2025/04/24 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕兒童新樂園是熱門的親子景點，民進黨台北市議員陳賢蔚發現，園區不僅沒有販售瓶裝水，導覽圖也未清楚標註飲水機位置，另扭蛋玩具機年齡標示不實，擺放位置未妥善考量玩具適用年齡。北捷表示，響應環保政策未販售瓶裝水，即日起將加強園區現場飲水機標示，除要求扭蛋機合作廠商暫停販售，也會令玩具廠商須依適用年齡分級中文標示。

北捷︰響應環保政策

陳賢蔚指出，新樂園入口處的智能販賣店販售多種含咖啡因、含糖飲料及零食，卻未提供瓶裝水，園區雖有十四台飲水機，但導覽圖與現場指示牌面卻標示不清，若有兒童未帶水壺，恐無法即時補充水分。此外，園區內的扭蛋玩具機，部分機台日文標示適用十五歲以上，中文卻標示十歲以上，機台擺放位置也未考慮玩具適用年齡，恐讓孩童買到不適合年齡的玩具，造成危險。

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北捷說明，響應禁用一次性塑膠容器及瓶裝水的政策，智能販賣店未提供瓶裝水販售，提醒遊客攜帶個人環保瓶，即日起加強園區飲水機標示，同時要求扭蛋機合作廠商暫停販售，改善完成後才得恢復販售。

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