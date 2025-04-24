為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北兒童新樂園 被批只賣飲料沒賣水

    台北市議員陳賢蔚表示，兒童新樂園所不僅未販售瓶裝水，園區導覽圖未清楚標註飲水機位置。（台北市議員陳賢蔚提供）

    台北市議員陳賢蔚表示，兒童新樂園所不僅未販售瓶裝水，園區導覽圖未清楚標註飲水機位置。（台北市議員陳賢蔚提供）

    2025/04/24 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕兒童新樂園是熱門的親子景點，民進黨台北市議員陳賢蔚發現，園區不僅沒有販售瓶裝水，導覽圖也未清楚標註飲水機位置，另扭蛋玩具機年齡標示不實，擺放位置未妥善考量玩具適用年齡。北捷表示，響應環保政策未販售瓶裝水，即日起將加強園區現場飲水機標示，除要求扭蛋機合作廠商暫停販售，也會令玩具廠商須依適用年齡分級中文標示。

    北捷︰響應環保政策

    陳賢蔚指出，新樂園入口處的智能販賣店販售多種含咖啡因、含糖飲料及零食，卻未提供瓶裝水，園區雖有十四台飲水機，但導覽圖與現場指示牌面卻標示不清，若有兒童未帶水壺，恐無法即時補充水分。此外，園區內的扭蛋玩具機，部分機台日文標示適用十五歲以上，中文卻標示十歲以上，機台擺放位置也未考慮玩具適用年齡，恐讓孩童買到不適合年齡的玩具，造成危險。

    北捷說明，響應禁用一次性塑膠容器及瓶裝水的政策，智能販賣店未提供瓶裝水販售，提醒遊客攜帶個人環保瓶，即日起加強園區飲水機標示，同時要求扭蛋機合作廠商暫停販售，改善完成後才得恢復販售。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播