澎湖垃圾場大火頻傳 民催蓋焚化爐

紅羅掩埋場大火狂燒，造成資源回收廠房全毀。（記者劉禹慶攝）

2025/04/24 05:30

記者劉禹慶／專題報導

澎湖第一垃圾場紅羅掩埋場、第二垃圾場竹灣掩埋場，去年底至今接連發生火警，其中紅羅垃圾場有多輛垃圾車、資源回收車被燒毀，造成馬公、湖西一度停運垃圾，影響層面大，讓澎湖是否興建焚化爐議題再起。

陳光復主張興建 正辦說明會

澎湖縣長陳光復曾表示，澎湖不能一直仰賴外縣市幫忙處理垃圾，「焚化爐還是要做」，目前正舉辦說明會，盼加速完成選址。

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觀光夯 垃圾10年增加逾6成

澎湖觀光蓬勃發展，近十年來一般廢棄物數量成長逾六成，二○一八年起因台灣本島焚化爐整改，澎湖原要外運的垃圾堆置掩埋場，形成垃圾山；位於澎湖縣湖西鄉的紅羅掩埋場，已屆滿十五年使用期限，廢棄物卻持續進場，許多垃圾露天裸露，東北季風吹過，一海之隔的成功村民就會聞到酸臭味，有機垃圾（如廚餘、木材）堆置發酵也容易悶燒起火。

紅羅掩埋場容量為九．九萬立方公尺，是澎湖最大掩埋場，二○○三年啟用後，二○○八年起成為打包垃圾至本島焚化的轉運中心。中央前年核定經費補助打包，減少惡臭及垃圾飛散，每天都有垃圾送往高雄、嘉義等地焚化。

環團反對 認為做好回收即可

澎湖垃圾堆積的問題引發多次火警，讓附近居民飽受惡臭侵擾，雖然居民疾呼在澎湖設置焚化爐以解決問題，但環保團體持反對態度，至今未有共識。海洋公民基金會以屏東離島小琉球焚化爐為例，島上沒有足夠垃圾可燒，只要平常做好資源回收及廚餘管理，就能解決澎湖垃圾問題，不需興建昂貴的焚化爐。

縣府擬選址湖西鄉龍門裡正角

據了解，澎湖縣政府計畫在湖西鄉龍門裡正角，規劃興建百噸規模焚化爐，環境影響評估及民意協調，正反意見亟待整合，仍有漫長的路要走。

澎湖紅羅掩埋場大火，很多都是沼氣自燃。（記者劉禹慶攝）

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