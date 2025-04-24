平板行動處理交通事故 高雄警方增效率

高雄員警使用平板行動處理交通事故案件，導入「交通事故行動處理APP」，省時又環保。（記者黃良傑攝）

2025/04/24 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局為提升交通事故處理效率，導入「交通事故行動處理APP」，員警使用平板行動處理交通事故案件比例已近七成，透過電子資料處理與列印精簡化，一年至少節省數十萬張紙與墨水耗材，更邁向低碳城市與淨零目標。

交通大隊指出，員警在高雄街頭處理交通事故，不再低頭猛寫紙本資料，而是從容地操作平板電腦，迅速完成拍照、記錄與事故當事人聯單列印，一氣呵成、快速又精確。

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高市警局自去年下半年起導入「交通事故行動處理APP」，過去事故現場的處理以紙本為主體，無論是事故當事人登記聯單、現場圖繪製，或是雙方談話紀錄，都需仰賴員警一筆一劃手寫完成，耗時又費力，甚至影響判讀準確性。

員警說，數字「○」與英文字母「Ｏ」、數字「１」與「７」等，容易導致誤判，以往現場完成手寫作業後，員警還需將資料帶回駐地，再行掃描建檔、轉製電子圖資與上傳系統，至少要花費逾半小時。

數位科技化後，透過平板與藍芽印表機的搭配，事故資料可以在現場一次完成，包括定位、拍照、填寫、列印、上傳，全都整合在一台平板操作介面中，不僅提升準確性，也大幅節省時間，只需約五至十分鐘即可完成。

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