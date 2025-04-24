藍白推核三廠延役 民團赴國民黨高市黨部抗議

20個公民團體於國民黨高雄市黨部前，模擬核三廠發生核子事故的行動劇。（記者葛祐豪攝）

2025/04/24 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕廿個環保、公民團體反對藍白亂修法，昨天齊聚國民黨高市黨部前，要求老舊核三不延役，並點名立委柯志恩等人，於立法院投票沒收核安。

南台灣廢核行動聯盟偕同廿個公民團體，昨天於國民黨高市黨部前，模擬核三廠發生核子事故的行動劇，譴責藍、白兩黨將核電議題操作為政治工具；地球公民基金會理事長李根政指出，核三廠二號機將於五月十七日屆滿除役，藍白聯手於三月底在立院草率審議《核子反應器設施管制法》，意圖放寬已運轉四十年的老舊核電廠再延役，民眾黨並於四月十八日提出重啟核三公投案，不顧核災風險。

請繼續往下閱讀...

地球公民基金會專員林冠伶指出，核三廠運轉逾四十年，若要進行延役，須歷經安全審查與設備補強，至少七年以上才能重新掛網供電；台灣經民連召集人賴中強說，核電的特性是彈性差、無法快速啟停，一旦戰爭爆發，核電廠反而可能成為中國解放軍攻擊的目標。

現場並公布三月底立院投票沒收核安的立委名單，包括柯志恩、謝龍介、葛如鈞、羅廷瑋、葉元之、萬美玲、林沛祥、劉書彬。

對此，國民黨市黨部表示，高雄南電北送、空污日益嚴重等問題，需要大家凝聚共識，樂於傾聽民意，但請停止政治鬥爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法