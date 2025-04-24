為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    改造北鳳山、苓雅清潔隊 高市府將斥資上億

    2025/04/24 05:30

    ［記者陳文嬋／高雄報導］高雄市將投入一億多元改造北鳳山清潔隊，重建停車場並增設備勤室，打造飛鳳展翼意象，並以太陽能發電，年減碳一五○噸、年省九十萬元公帑，也將同步整修人行道，將於下個月開工，明年四月進駐完成；並遷移苓雅清潔隊至同慶路，以鋼材搭配貨櫃屋打造辦公室，預計七月進駐完成。

    環保局推動環境改善工程，北鳳山區清潔隊停車場老舊、破損致維修頻繁，三年前九一八強震後，多處結構柱體受損，有安全疑慮，將投入九四○○萬元，重建停車場並增設備勤室，提供隊員舒適辦公環境。

    環保局表示，建物以鳳山區主意象鳳凰發想設計，打造飛鳳展翼凸顯地方特色，並增設雨水貯集池，整平人行道，加強綠美化，讓民眾行走更舒適、安全。

    環保局也依據北鳳山區清潔隊年用電量一一八kWh，將設置一五○kW太陽光電系統，採取發電自用模式，每年減少一五○噸碳排放量，還可節省九十萬元電費支出，停車場用電自給自足，可達到碳中和；整體工程將於五月開工，明年四月進駐完成。

    此外，苓雅區清潔隊位於輕軌五權國小站旁，環保局將投入一一○○萬元，配合市府都市更新案，遷移至警察局同慶路用地，以可重複使用鋼構建材，搭配八組貨櫃屋，連結搭建辦公室，預計今年七月進駐完成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播