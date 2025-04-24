改造北鳳山、苓雅清潔隊 高市府將斥資上億

2025/04/24 05:30

［記者陳文嬋／高雄報導］高雄市將投入一億多元改造北鳳山清潔隊，重建停車場並增設備勤室，打造飛鳳展翼意象，並以太陽能發電，年減碳一五○噸、年省九十萬元公帑，也將同步整修人行道，將於下個月開工，明年四月進駐完成；並遷移苓雅清潔隊至同慶路，以鋼材搭配貨櫃屋打造辦公室，預計七月進駐完成。

環保局推動環境改善工程，北鳳山區清潔隊停車場老舊、破損致維修頻繁，三年前九一八強震後，多處結構柱體受損，有安全疑慮，將投入九四○○萬元，重建停車場並增設備勤室，提供隊員舒適辦公環境。

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環保局表示，建物以鳳山區主意象鳳凰發想設計，打造飛鳳展翼凸顯地方特色，並增設雨水貯集池，整平人行道，加強綠美化，讓民眾行走更舒適、安全。

環保局也依據北鳳山區清潔隊年用電量一一八kWh，將設置一五○kW太陽光電系統，採取發電自用模式，每年減少一五○噸碳排放量，還可節省九十萬元電費支出，停車場用電自給自足，可達到碳中和；整體工程將於五月開工，明年四月進駐完成。

此外，苓雅區清潔隊位於輕軌五權國小站旁，環保局將投入一一○○萬元，配合市府都市更新案，遷移至警察局同慶路用地，以可重複使用鋼構建材，搭配八組貨櫃屋，連結搭建辦公室，預計今年七月進駐完成。

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