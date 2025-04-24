高捷黃線Y16站整地 將增滯洪量

市府將寶業里滯洪池一公尺高土堤，改以施作鋼板樁維持原來高度。（記者陳文嬋攝）

2025/04/24 05:30

寶業里滯洪池將從斜坡式堤岸 變成垂直式堤岸 有助觀光發展

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄捷運黃線Y16車站寶業里滯洪池進行站體開挖前置作業，暫以鋼板樁替代澄清路側一公尺高堤岸，維持原來高度及滯洪量，未來完工後不只設地下車站，還能增加滯洪池滯洪量，有助於地方觀光發展。

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先施作澄清路沿線 半半施工

捷運黃線全線僅車站周邊明挖施工，其餘路段均採取潛盾工法，首段先進行鳳山區澄清路長三公里，施作正修科技大學Y5站至三多路Y18站，工程採取半半施工方式。

其中Y16車站出動大型怪手，進行開挖站體前置作業，將寶業里滯洪池近澄清路側一公尺高堤岸，改以鋼板樁維持原有高度，達到擋土擋水功能，工程不影響滯洪池，維持原滯洪量及功能。

預計明年中開挖Y16車站

市府表示，未來Y16車站完工後，尖峰時間每小時上下車人數約四千四百人，站旁的寶業里滯洪池將從原本斜坡式堤岸，變成垂直式堤岸，增加滯洪池滯洪量；工程完成鋼板樁保護後，目前進行整地作業，後續將施作預壘樁，比地質改良更高級，增加地質穩定度，預計九月進行連續壁施作，東西側挪移半半施工，明年中開挖Y16車站。

市府也於澄清路沿線佈設紐澤西護欄，除了部分路段進行樹木移植工程，僅剩光復路至中山西路段持續移植樹木，車站周邊澄清路也將打掉分隔島，規劃道路供車輛通行。

人行道分段削減 部分做車道

此外，現有人行道寬度二．五公尺，進行分區分段削減，保留一．五公尺供行人通行，一公尺規劃道路供車輛通行，同樣半半施工、分段施作，保留民眾出入空間，不會影響民眾生活，預計今年十月底完成。

捷運黃線總經費一千多億元，全長近二十三公里，將設置一座高架車站、二十二座地下車站，預計二○三四年完工通車。

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