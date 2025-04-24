黑鮪魚文化觀光季 屏東小琉球首辦音樂會

屏東黑鮪魚文化觀光季5月3日登場，美食、音樂更好玩。（記者葉永騫攝）

2025/04/24 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕二○二五屏東黑鮪魚文化觀光季將於五月三日至七月六日舉行，今年除了海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，特別在離島琉球增加一場琉住你音樂會，並推出「鮪魚造型冰棒」及限量紀念品「潮鮮袋」，還有六十多間在地店家提供超值優惠，歡迎民眾到東港嚐鮮。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年黑鮪魚文化觀光季由「海洋音樂會」打頭陣，邀請動力火車、王識賢、朱海君、派偉俊等帶來精采演出，今年首度到小琉球，五月十七日舉辦「琉住你音樂會」，邀請台語唱將許富凱、黃妃、楊繡惠、陳孟賢及草屯囝仔等藝人同台尬歌，並舉辦煙火秀。

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「美食推廣宴」於六月七日晚間六時在東隆宮廣場前辦理，限量一百桌，一桌五九八○元，選用新鮮的黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦等在地食材製作出十道新鮮美味的辦桌菜餚，並搭配紅寶石歌廳秀，讓參與民眾享受美食還能聽好歌。

「大鮪市集」於六月十四、十五日在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結百家特色攤商，有玖壹壹、蕭秉治等知名藝人帶來精彩表演；六月二十一日在東隆宮廣場前舉行經典之夜，將有陳美鳳、殷正洋、趙詠華等多位知名歌手，和民眾分享經典好歌。

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