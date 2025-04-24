古道、遺址維護 屏東4原鄉獲獎

來義鄉公所修復原來往台東、屏東的崑崙坳古道，獲得優等獎。（記者陳彥廷攝）

2025/04/24 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原住民族委員會舉辦今年「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續調查維護計畫」評鑑頒獎典禮，屏東縣政府及牡丹鄉、三地門鄉、來義鄉及泰武鄉公所等五個單位榮獲原民會評鑑績優，囊括全國一半獎項，為全國績優單位第一名。

縣府原民處長陳美鈴說，原住民早年靠著兩條腿在山林間部落穿梭，因此有許多「古道」，有的還存在，有的已成遺跡，屏東山林廣闊，光是縣內登錄的部落聚落建築群就有三處，還有多處遺址是要仰賴族人的維護，才能重見天日。

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縣府指出，縣內八支原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護隊，計畫人員共六十五人，去年完成部落傳統生態資源永續利用面積超過九百公頃，傳統文化遺址整理維護長度逾一千公里。

縣府表示，每支隊伍都有其計畫亮點，包括牡丹鄉公所在牡丹水庫上下游的調查維護工作連續三年獲得特優獎；來義鄉公所修復往台東、屏東的崑崙坳古道，更與山下的二峰圳環境教育場域結合，與三地門鄉公所拍攝影像紀錄傳統地名皆榮獲優等；泰武鄉公所辦理舊馬仕部落遺址維護也獲佳等的肯定。

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