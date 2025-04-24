逾2600人捐助 台東「孩子的書屋」重開張

2樓是孩子們的活動空間。（記者黃明堂攝）

2025/04/24 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕位於台東市建和部落「孩子的書屋」創始據點於二○二二年開始募資重建，吸引超過兩千六百人響應，新的書屋昨天在原址啟用，部落頭目陳文生以卑南族語獻上祝福。

「孩子的書屋」是廿多年前由已逝創辦人陳俊朗在建和部落提供孩子課後學習空間，在各界資助下，建和書屋逐步擴大為有七個據點的「孩子的書屋」體系。建和的起家厝是棟老房子，孩子放學後在這裡吃飯、寫作業、練吉他、打籃球，因建築老舊且空間不足，決定保留老屋四根柱子留念而進行改建，歷經三年，面臨疫情與缺工雙重挑戰，由公部門部分支持，台北醫學大學捐助，以及來自超過兩千六百餘位捐款者的集體行動促成重建。

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書屋表示，全新落成的書屋，不只是孩子們吃飯、聊天、探索學習的空間，也是支持社區長輩交流互助的基地。

孩子主要活動空間設於二樓，保有隱私與自主；一樓為開放式廚房與半戶外遮蔭空間，成為社區共食與活動的據點；部分樓地板建材，取自史前博物館改建的回收木材，兼顧永續與節省；建築物外觀與在地環境融合，採用與社區鐵皮屋相似的鋁鋅鋼板，創造相融、和諧的美。

建和書屋經3年重建，昨天重新啟用。（記者黃明堂攝）

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