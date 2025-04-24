台灣黑熊母子現身台東浸水營步道 創海拔最低、最南紀錄

林保署台東分署在浸水營古道台灣黑熊目擊地點林地周邊裝設自動相機監測。 （林保署台東分署提供）

2025/04/24 05:30

〔記者黃明堂、吳柏軒／綜合報導〕南島文化與古道研究者徐如林近日在浸水營國家步道台東端約十四．五公里處，與三名同行者目擊一隻年幼黑熊於步道上奔跑，也聽見疑似母熊於上方叢林發出吼叫聲。雖未及拍到黑熊影像，但林業及自然保育署台東分署派員勘查，確認該地點海拔僅約一一九公尺，創下黑熊在台灣的最南紀錄，也是台東地區海拔最低的出現紀錄。

林保署設相機監測

林業保育署台東分署表示，十八日已在目擊黑熊位置的步道周遭架設紅外線自動相機，希望進一步掌握黑熊生態影像。同時也通報在地的加羅板部落留意，也會在周邊部落加強宣導說明人熊遭遇的因應措施。

請繼續往下閱讀...

針對出入浸水營古道山友，台東分署也將於步道沿線適當位置設置告示牌誌，提供山友遇見黑熊時的避險指引。若發現黑熊，特別是有小熊隨行的母熊，為避免母熊因護幼而行為過激，切勿驚擾或靠近，應緩慢後退遠離。

而日前花蓮縣卓溪鄉有台灣黑熊出沒，吃掉多隻雞犬，廿一日晚間遭遇農業部林保署花蓮分署的巡守隊，被槍擊致死；林保署昨日澄清，開槍者為分署森林護管員，因該黑熊重達上百公斤、當下作勢攻擊，為顧及人員安全而開槍自衛，未配麻醉槍是因缺獸醫師在場，巡守隊也需顧及部落老少居民安危。

族群增加 朝淺山擴張

黑熊族群日益擴增，個體往淺山甚至平地擴張屬合理現象，目前尚無法估算黑熊數量，但從海拔一千二百公尺以下出現黑熊頻率增加情況，估算台灣黑熊絕非僅有三百到五百隻，黑熊目前雖仍列瀕臨絕種野生動物，但已無瀕臨絕種之虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法