國光生技實驗室爆鼠患？食藥署：與疫苗生產無關

國光生技發言人潘飛強調，實驗動物事件不影響疫苗生產，沒有污染問題。 （記者陳永吉攝）

2025/04/24 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕去年供應公費流感疫苗近五成的國光生技，遭爆員工違規作業造成老鼠屎尿、毛屑污染實驗室，恐影響疫苗品質。食藥署昨天立刻查廠，確認涉案實驗室未實際生產疫苗與品管，但發現研發部門在動物管理、環境清消、偏差事件紀錄與風險評估等出現四項缺失，要求一週內完成改善，並移送地方衛生局開罰。

員工違規放置120隻白老鼠

去年十月國光生技供應的公費流感疫苗，被基隆市衛生局發現其中一劑變色，通報疾管署後，回收同批號十幾萬劑疫苗，當時定調是膠塞品質不良所致。不過，內部員工爆料指出，去年七月國光曾發生負責研發流感疫苗的員工，違規將一百廿隻白老鼠放在實驗室三天，導致老鼠屎尿、毛屑污染，恐造成疫苗變質。

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查廠發現4違失 送衛生局開罰

衛福部長邱泰源坦言昨早七點多知道此事，也證實變色疫苗來自疑有老鼠之亂的台中潭子廠，立即派食藥署人員前往稽查；食藥署昨晚表示，涉案實驗室屬研發用途，並未涉及實際生產與品管，接下來將調閱作業程序與清潔紀錄及訪談人員，釐清是否違法。邱泰源指出，若違反GMP可依藥事法開罰三萬至二百萬元。他也強調，流感疫苗皆通過十一項檢驗再封緘，合格後才放行接種，品質沒有問題。國光生技強調，實驗動物事件不影響疫苗生產，沒有污染問題。

不過，民進黨立委林淑芬昨在立法院社福及衛環委員會砲轟，老鼠的毛都不見了，現在去查去年七月的事情有用嗎？痛批國光生技及衛福部的螺絲掉滿地。

民進黨立委劉建國也怒斥，國家長期支持、投入大量資源的國光生技竟出現駭人聽聞的「鼠患」問題，嚴重打擊民眾對產品的信心，要求衛福部詳盡調查，釐清事件真相，並追究相關責任。

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