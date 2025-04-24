國際全面採用R129保護裝置 民團促修兒童安全座椅檢測標準

靖娟兒童安全文教基金會昨與民進黨立委林月琴（左二）、蘇巧慧（右二）共同舉行記者會，呼籲政府儘速修訂兒童安全座椅檢測標準、強化檢驗量能並加強社會宣導，以守護孩童的乘車安全。（林月琴國會辦公室提供）

2025/04/24 05:30

〔記者謝君臨、廖家寧／台北報導〕有關汽車兒童保護裝置的安全性，目前國際已全面採用更嚴謹的ECE R一二九安全座椅標準，台灣卻仍沿用已淘汰的ECE R四四規範，加劇事故風險。靖娟兒童安全文教基金會昨與民進黨立委林月琴、蘇巧慧共同舉行記者會，呼籲政府儘速修訂檢測標準、強化檢驗量能並加強社會宣導，守護孩童乘車安全。

標檢局拚年底完成修訂標準

經濟部標準檢驗局標準組科長陳永翰表示，已針對R一二九著手修訂，期盼年底可以完成修訂標準，但人偶及測試設備都需更新，仍需龐大預算。標檢局也指出，是否需要全面改版，仍要召集專家學者商討研議，以科學數據檢視ECE R四四與ECE R一二九兩個版本間的差異，審慎評估後決議。

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據道安資訊平台統計，二○二○年至二○二四年間，台灣兒童小客車乘車事故年年上升，去年共造成一三九五位兒少死傷，較二○二○年增加達卅四％，降低死傷的關鍵仍為保護裝置。

靖娟基金會指出，台灣目前使用歐盟已淘汰的ECE R四四標準，依兒童體重與年齡分級，不僅缺乏側撞測試，測試的假人僅能評估胸腔及頭部的加速度，無法反映實際風險。反觀歐洲、日本等國已全面推行ECE R一二九標準，新增側向撞擊的動態測試，測試能力方面除可評估頭部、頸部和胸部的重要損傷，還可檢測腹部壓力等。R一二九標準也改以兒童身高而非體重作為座椅分級依據，能精確對應不同成長階段的乘坐需求。

靖娟基金會許雅荏執行長表示，近來國際已全面停止販售及生產舊版R四四規範的安全座椅，若台灣遲不修標準、不建置對應的實地檢測，未來新版座椅將無法進口，台灣新生兒恐將面臨「無椅可用」的困境。

林月琴表示，期待經濟部採納歐洲最新R一二九安全座椅標準。蘇巧慧說，提升台灣兒童安全座椅標準，不僅增加兒童乘車安全，也能保障台灣相關產業的專業技術。

台灣玩具暨孕嬰童用品工業同業公會副理事長郭時杰也呼籲，主管機關儘速制定與R一二九接軌的新CNS標準。

ECE R44安全座椅測試假人（左）與ECE R129安全座椅測試假人（右）的差異。 （靖娟兒童安全文教基金會提供）

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