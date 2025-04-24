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    首頁　>　生活

    旅行社勾結牙醫 讓中國人來台非法打工／偽造治療證明書 初估引進近700人次

    台北地檢署昨指揮移民署專勤人員、調查官，依涉嫌違反兩岸條例等罪搜索潘姓醫師等7人居住所，並帶回偵辦。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署昨指揮移民署專勤人員、調查官，依涉嫌違反兩岸條例等罪搜索潘姓醫師等7人居住所，並帶回偵辦。（記者吳昇儒攝）

    2025/04/24 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕假就醫真觀光、打工！

    檢調搜索 約談12人

    檢調查出，為讓中國民眾來台非法打工、觀光，二○二二年至二○二三年間，台北市佑金旅行社、飛向旅行社兩負責人找上具有國際醫療會員資格的魔法牙醫診所，配合開出治療證明書，讓中國人士可以迅速來台，旅行社與牙醫診所再從中牟利，初步統計，透過此方式來台的中國籍人士近七百人次。檢調昨發動搜索，約談牙醫診所潘姓女院長、兩家旅行社負責人等十二人到案，全案依違反兩岸人民關係條例方向偵辦。

    涉違反兩岸人民關係條例

    檢調查出，徐女、向男分別為旅行社負責人，與中國的旅行社互有聯繫，二○二二年十二月起二○二三年五月間，為了讓中國民眾來台觀光或非法打工，兩人找上潘姓女牙醫師配合，開出牙齒治療、矯正證明書，讓中國民眾可以治療名義，順利來台從事非法打工及觀光，藉此牟利。

    一條龍服務辦妥證件

    據悉，想要來台的中國民眾只要透過管道，找到當地與徐女、向男聯繫旅行社後，將費用繳交給對方，就會安排「一條龍服務」，辦妥相關證件，讓中國民眾順利來台。

    台北地檢署檢察官昨指揮移民署台北市專勤隊、調查局台北市調處持法院核發的搜索票，搜索魔法牙醫診所潘姓女院長住所、診所及佑金旅行社、飛向旅行社共九處地點，並約談潘姓女院長等十名被告與兩名證人到案，全案朝違反兩岸人民關係條例、刑法偽造文書等罪嫌偵辦。

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