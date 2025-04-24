藥品關稅衝擊公費疫苗 衛福部：已確保穩供／水痘、MMR、肺炎鏈球菌3項疫苗自美進口 評估暫無立即影響

美國研擬調高藥品關稅，我國3項公費疫苗從美國進口，立委擔心受衝擊。 （資料照，南投縣衛生局提供）

2025/04/24 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕美國研擬調高藥品關稅，我國十四項公費疫苗中，有三項從美國進口，占比達廿一％，每年採購量一百五十萬至二百萬劑，立委擔心受到美國關稅新制衝擊，只怕有錢連替代品都買不到。對此，衛福部長邱泰源表示，疾管署很早就預演各種狀況，以確保國內疫苗供應無虞。

每年採購150萬至200萬劑

民進黨立委林淑芬昨在立法院社福及衛環委員會質詢時表示，我國公費疫苗包含水痘、MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗）、肺炎鏈球菌疫苗都由美國的藥廠供應，萬一對等關稅擴及藥品影響採購，需要轉向其他替代選項，可預期台灣市場小，在各國競爭下恐短缺。林強調，這不是預算夠不夠的問題，而是有錢也可能無法完成採購，公衛系統將受到相當程度的衝擊。

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林淑芬也提醒，目前正值旅遊旺季，不少民眾到越南旅遊，但越南爆發麻疹疫情，萬一掀起全球大流行，台灣沒有足夠的MMR疫苗，防疫恐受到影響，政府要有相對應的對策。

疾管署發言人羅一鈞表示，目前從美國進口的公費疫苗，主要包含水痘、MMR、廿三價肺鏈疫苗，共占十四個公費疫苗品項的三項，大約廿一％，每年合計採購約一百五十萬至二百萬劑。

今年暫時不會調整價格

針對美國關稅措施，羅一鈞指出，我國公費疫苗供應及價格，經評估已簽訂合約部分暫無立即影響，且規劃透過多年期合約、分批交貨，維持價格及供應穩定性，或確保部分疫苗至少有兩家供應商的方式因應。

羅一鈞指出，已初步詢問可能受到關稅制度影響的藥廠，今年暫不會有價格調整，未來若真的因此有價格調漲情形，考量這些都是兒童或成人必要的疫苗品項，會再評估從疫苗基金運用相關經費支應。

與國際藥廠討論CDMO模式

疫苗自產自供是提高防疫韌性的重點之一，林淑芬追問過去曾提及與國際藥廠合作的疫苗委託開發暨製造服務（CDMO）進度，強調美國保護主義興起，疫苗代工合作模式也會改變，若是相關合作沒有談成，萬一再發生一次新冠疫情，台灣要怎麼自救？邱泰源說明，與國際藥廠合作的CDMO模式，陸續都有在討論，一切都是進行式，會持續密切評估。

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