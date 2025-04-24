為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    藥品關稅衝擊公費疫苗 衛福部：已確保穩供／水痘、MMR、肺炎鏈球菌3項疫苗自美進口 評估暫無立即影響

    美國研擬調高藥品關稅，我國3項公費疫苗從美國進口，立委擔心受衝擊。 （資料照，南投縣衛生局提供）

    美國研擬調高藥品關稅，我國3項公費疫苗從美國進口，立委擔心受衝擊。 （資料照，南投縣衛生局提供）

    2025/04/24 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕美國研擬調高藥品關稅，我國十四項公費疫苗中，有三項從美國進口，占比達廿一％，每年採購量一百五十萬至二百萬劑，立委擔心受到美國關稅新制衝擊，只怕有錢連替代品都買不到。對此，衛福部長邱泰源表示，疾管署很早就預演各種狀況，以確保國內疫苗供應無虞。

    每年採購150萬至200萬劑

    民進黨立委林淑芬昨在立法院社福及衛環委員會質詢時表示，我國公費疫苗包含水痘、MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗）、肺炎鏈球菌疫苗都由美國的藥廠供應，萬一對等關稅擴及藥品影響採購，需要轉向其他替代選項，可預期台灣市場小，在各國競爭下恐短缺。林強調，這不是預算夠不夠的問題，而是有錢也可能無法完成採購，公衛系統將受到相當程度的衝擊。

    林淑芬也提醒，目前正值旅遊旺季，不少民眾到越南旅遊，但越南爆發麻疹疫情，萬一掀起全球大流行，台灣沒有足夠的MMR疫苗，防疫恐受到影響，政府要有相對應的對策。

    疾管署發言人羅一鈞表示，目前從美國進口的公費疫苗，主要包含水痘、MMR、廿三價肺鏈疫苗，共占十四個公費疫苗品項的三項，大約廿一％，每年合計採購約一百五十萬至二百萬劑。

    今年暫時不會調整價格

    針對美國關稅措施，羅一鈞指出，我國公費疫苗供應及價格，經評估已簽訂合約部分暫無立即影響，且規劃透過多年期合約、分批交貨，維持價格及供應穩定性，或確保部分疫苗至少有兩家供應商的方式因應。

    羅一鈞指出，已初步詢問可能受到關稅制度影響的藥廠，今年暫不會有價格調整，未來若真的因此有價格調漲情形，考量這些都是兒童或成人必要的疫苗品項，會再評估從疫苗基金運用相關經費支應。

    與國際藥廠討論CDMO模式

    疫苗自產自供是提高防疫韌性的重點之一，林淑芬追問過去曾提及與國際藥廠合作的疫苗委託開發暨製造服務（CDMO）進度，強調美國保護主義興起，疫苗代工合作模式也會改變，若是相關合作沒有談成，萬一再發生一次新冠疫情，台灣要怎麼自救？邱泰源說明，與國際藥廠合作的CDMO模式，陸續都有在討論，一切都是進行式，會持續密切評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播