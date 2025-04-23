銀髮族料理創意煮 屏縣31社區秀廚藝

植感滋味組金質獎由屏東縣東港鎮興和社區「黃金紅豆三部曲」獲得。（記者羅欣貞攝）

2025/04/23 05:30

在地食材精心烹調 關懷據點端美食 讓長輩吃得健康又幸福

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升社區關懷據點餐飲服務品質，屏東縣府昨天舉辦「據點米其林．食在好營養」銀閃閃廚藝競賽，會場以法式風格裝飾，三十一個社區料理好手齊聚一堂，展現高超廚藝將在地食材化為一道道適合銀髮族享用的美食，要讓平日到據點用餐的長輩吃得健康又幸福。

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冷麵搭毛豆、洋蔥、海藻 清爽可口

昨天活動以「法式餐廳」為主題，首先邀請勝利星村法式餐廳「LAND」主廚邱泓訓，與縣長周春米聯手示範高質感又兼顧營養的冷麵創意料理，選用在地生產的麵條搭配毛豆、洋蔥以及特製的白醬油與海藻，清爽可口，頓時成為現場最受矚目的料理之一。

周春米表示，屏縣已建置四百一十五處關懷據點，平日由熱心的廚工大哥大姐們親自下廚，為長輩們準備營養美味的午餐，統計去年縣內各社區共服務一．五萬位長者，全年累計達七十四萬人次，感謝關懷據點志工們的用心，讓長輩們能吃到美味又健康的料理，此次參賽菜單相當精彩，有蔬食、東坡肉、炒米粉等經典日常料理，展現豐富創意與在地好味道，「好香、好想吃！」

屏縣府社會處表示，評審團由衛生局營養師、餐廳主廚及大仁科大餐飲系教師組成，從營養衛生、食材運用、擺盤設計、整體評價及質地調整等面向評分，期待透過專業示範與互動交流，提升社區志工對營養烹調及創新食材運用的認識。評審表示，菜單多朝符合高齡營養飲食質地的「容易咬軟質食」設計，看得出來，大家都很努力煮出適合長輩的美味營養均衡飲食。

飯糰包鬼頭刀味噌醬 無毒蛋灑海鹽

「競賽活動非常好，可以向其他社區請益，這次就學到自己不擅長的爌肉料理！」恆春鎮水蛙窟社區營造協會成員鍾佩玲表示，此次以「山里海里來的味道」料理參賽，用在地食材做成球狀的月桃凍、並在飯糰包入鬼頭刀味噌醬，還將水蛙窟產的海鹽灑在小農無毒蛋，以及烤過的恆春半島洋蔥上面，搭配港口茶，將在地居民平日會食用的東西推廣出去。

創意料理組金質獎得主是屏東縣竹田鄉糶糴社區的「玻璃寶石」。（記者羅欣貞攝）

屏縣三十一個社區據點展廚藝，結合在地食材，端出適合銀髮族的創意美食，令人食指大動。（記者羅欣貞攝）

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