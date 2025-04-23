復育海草 千顆屏東種子移植台東富山

推動台灣本島海草復育，浮潛志工在屏東車城海口採集到海草結果，待發芽後種到台東富山海中。（水試所東部中心提供）

2025/04/23 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕水產試驗所東部中心主任何源興和好好善待動物協會處長黃宣穎共同簽署攜手推動台灣本島海草復育計畫，在昨天「世界地球日」前，於富山漁業資源保育區共種下千顆海草種子。專家表示，因自然環境關係，海草在台東只出現在富山、綠島一帶，期盼未來能在當地成功種出大片海草原。

水試所與動保團體 攜手推動

海藻、海草大不同，從去年九月起帶領這次計畫的水試所東部中心助理研究員許嘉閔說，海草相對更需要沙土供其根系生長，調查後發現全台東僅綠島、富山出現海草，其中富山為「泰來草」海草床、約十人桌大小，因遲未能開花結果，推測因受風浪或人為因素難以大規模生長，才另從從屏東車城海口港採集果實和種子、培苗後種入富山海中，期盼能夠靠著種植，讓台東海中生態更加豐富。

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車城海口採果 種到東海岸

好好善待動物協會於四月中旬舉辦首場海草果實採集與種植活動，透過招募浮潛志工的方式，邀請大眾親身參與復育行動，認識台灣海草床日益縮減的現況，並呼籲共同守護珍貴的海洋環境，進一步喚起對海洋環境保育的關注。

持續到昨天的場次，採集與復育活動共種植一千顆海草種子，隨著復育工作進入下一階段，好好善待動物協會表示，會與水試所東部中心持續觀測、追蹤海草復育進度，也將投入復育技術、擴大復育規模，並串聯在地社區、企業及政府部門等多方資源，共同推動海洋生態保育。

推動台灣本島海草復育，浮潛志工在屏東車城海口採集到海草結果，待發芽後種到台東富山海中。（水試所東部中心提供）

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