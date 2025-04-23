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    桃園竹圍遊艇碼頭 水域利用評估

    因引用台北港水文報告，竹圍漁港遊艇碼頭啟用後陸續發生浮動碼頭損壞，閒置至今無法使用。（農業局提供）

    因引用台北港水文報告，竹圍漁港遊艇碼頭啟用後陸續發生浮動碼頭損壞，閒置至今無法使用。（農業局提供）

    2025/04/23 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府斥資一．八九億元改善竹圍漁港，並打造有六十三個泊位的遊艇專用碼頭，卻因廠商錯誤引用台北港水文報告，落成後陸續有廿四個浮動碼頭損壞而停用，市府農業局為此對廠商提出五四○○萬元民事求償，農業局長陳冠義表示，此案仍由法院審理中，至於遊艇碼頭未來動向，現正進行水域利用評估及水文試驗，預計明年底完成評估工作。

    市府於二○一五年八月推動「竹圍漁港上架場（修船碼頭）興建計畫第二期工程」，工程包括碼頭、排水、景觀、道路等，其中遊艇碼頭經費約四千萬元，啟用後卻陸續出現廿四個浮動碼頭損壞，市長張善政上任後啟動工程調查，發現是廠商引用台北港水文報告釀成問題。

    農業局昨於市議會工作報告，議員關注遊艇碼頭後續進度，議員林政賢質詢指出，浮動碼頭損壞致逾一三○○萬元損失，全案仍在訴訟中，而遊艇碼頭閒置至今無法使用，究竟何時能重啟。

    陳冠義答詢說，目前正辦理水域利用評估及水工試驗工作，標案於去年十二月廿三日決標，後續將以水工模型試驗來檢驗遊艇泊區最適方案，預計明年底完成評估工作。

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