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    新溪口吊橋維修 休園至年底

    桃園原鄉新溪口吊橋園區自2018年1月開放營運以來，成為熱門景點，公所公告即日起休園維修至12月31日。（記者李容萍攝）

    桃園原鄉新溪口吊橋園區自2018年1月開放營運以來，成為熱門景點，公所公告即日起休園維修至12月31日。（記者李容萍攝）

    2025/04/23 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕斥資二億元興建的復興區「新溪口吊橋」，全長三○三公尺，自二○一八年一月開放成為熱門景點，復興區公所為維護設施安全，公告即日起休園維修至十二月卅一日，若維修提前完成另行公告開放。

    復興區長蘇佐璽表示，新溪口吊橋經市府養護工程處委託專業廠商辦理定期檢測發現，全橋主纜索的高密度聚乙烯保護套管出現磨損，共有十一項異常事項，其中第一個橋面板主纜索外套管有多處破損，屬高風險，公所因此啟動修繕。

    舊百吉隧道施工封閉

    另方面，大溪區鄰近後慈湖的舊百吉隧道，市府風景管理處爭取交通部觀光署「景點優化體驗加值計畫」補助二千萬元進行「舊百吉隧道暨周邊環境改善計畫」，即日也起封閉施工，預計明年初開放。

    風管處長廖育儀指出，舊百吉隧道暨周邊環境改善工程著重優化隧道兩端入口廣場設施、隧道內展示空間更新，包含廣場鋪面修繕、水溝改善、入口意象更新、景觀綠美化處理、涼亭頂棚修繕，以及公廁整修等，將拆除過多或汰換不良設施，隧道內及周邊部分範圍擴大生態棲地，增加地被植栽、生態解說階梯等，營造水生動物及螢火蟲處所。

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