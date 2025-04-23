台美關稅談判 恐衝擊桃園農產

台灣若開放美國農產進口零關稅，桃園農產將受到影響。圖為龍潭大北坑茶園。 （資料照，記者李容萍攝）

2025/04/23 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕美國關稅恐衝擊台灣農業，桃園市輸美大宗農產包括茶葉、吳郭魚等，若開放美國農產進口零關稅，稻米等產業將受到影響，市府農業局昨於市議會工作報告時，不分黨派議員憂心衝擊程度，要求儘速提出具體措施以對接中央政策。

農業局長陳冠義表示，目前台美雙邊仍在談判，尚無具體影響，但台灣農業對美呈現貿易逆差，美方提高關稅並無道理，政府更不能開放進口零關稅，已向中央反映地方意見，市府除了協助農漁民拓展多元通路，也會關注關稅談判動態及中央政策，配合輔導農民做好因應措施。

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農業局調查，去年桃園茶葉及製品輸美約七十公噸，產值約兩千萬元新台幣，主要以商用茶為主，若之後關稅提高，貿易商可能轉向其他國家，尋找更便宜的原物料進口，恐會影響桃園茶農生計，幸而桃園主要生產精緻茶，對整體茶產業影響應該有限；去年桃園吳郭魚輸美占全國出口廿三％、約三○四九公噸，估計出口總值約三億三○六二萬元，主要由埤塘養殖戶飼養，關稅若增加恐導致替代效應或轉單，將影響養殖戶。

此外，台美目前正進行關稅談判，若開放美國農產進口零關稅，桃園稻米產業也將受到衝擊，農業局表示，將持續編列預算投入包括提升集團產區獎勵、加強轉作補助、推動稻米收入保險與外銷加工，提升稻米價格與整體產業競爭力。

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