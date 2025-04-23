桃園龍岡路最後一段未拓寬 將成交通瓶頸

2025/04/23 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格後，市府積極進行中壢區龍岡路拓寬工程，全長二．七公里已完成一、二期工程，目前僅龍岡路三段卅七巷至環中東路段、長七二二公尺的三期工程未拓寬；由於甫開發完成的中壢運動公園區徵開發案緊鄰龍岡路、環中東路，議員吳嘉和敦促市府應儘速完成龍岡路三期工程，否則隨著園區開發，龍岡路段勢必會成為交通瓶頸。

市府允必要時 以代金價購

都市發展局長江南志表示，中壢運動公園區徵開發案屬於龍岡及中壢平鎮都市計畫，以往容移案件不多，但隨著園區開發案增加，容移代金的收入及龍岡路捐地換容積情形會增加，市府會滾動式檢討，必要時會以代金價購道路用地，加快龍岡路用地取得，而「重大建設增額容積」鼓勵建商購地換容積也會納入評估。

請繼續往下閱讀...

吳嘉和表示，龍岡路三期工程七二二公尺，所需費用高達卅多億元，考量中壢運動公園區徵開發案已經啟動，公保地需求大增，市府應可考慮認定龍岡路三期土地為「重大建設增額容積」，鼓勵建商整批購買容積移轉，應可加速道路用地取得。

吳嘉和說，龍岡國小目前確定搬遷到中壢體育園區，未來學校用地將完全空出來，建議將龍岡路三期未拓寬部分連同「龍岡國小」原有校地一併規劃進行重劃，藉此免費取得道路用地。

龍岡路拓寬工程北起環中東路，南至龍岡圓環，全長二．七公里，第一期工程由龍慈路口至龍岡圓環，經費十二億元，於二○一六年完工，第二期龍慈路口到龍岡路三段卅七巷口，經費十五億元，於二○一九年完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法