桃園營養午餐採用黑毛豬 5月全面入菜

營養午餐去年起以在地黑毛豬肉入菜，今年5月全市學生都可以吃得到。（資料照，記者李容萍攝）

2025/04/23 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公私立國中小營養午餐免費，並持續採用在地當令食材入菜，尤其桃園產量居大宗的黑毛豬，目前有卅七所學校學生可以享用，市府農業局長陳冠義表示，預計五月全市學生都能吃得到黑毛豬肉，但筊白筍仍以龍潭區中小學為主。

筊白筍仍以龍潭區中小學為主

桃園市養殖豬隻以黑毛豬佔大宗，去年起營養午餐開始以在地黑毛豬肉入菜，農業局昨於市議會進行工作報告，議員黃瓊慧質詢說，桃園黑毛豬產量居北台灣之冠，且肉質Q彈、品質良好，她在去年質詢時提出，希望學生營養午餐能吃得到在地黑毛豬肉，農業局也逐步推行，目前共有卅七所學校可以享用，關切何時才能讓全市學生都能吃到。

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採用在地食材 今年經費提高至1600萬

農業局表示，營養午餐採用在地食材去年經費一千萬元，供應有機蔬菜、黑毛豬肉、蓮藕、筊白筍、韭菜、地瓜、綠竹筍，總計約三四○九噸，今年經費提高至一六○○萬元，供應有機蔬菜、黑毛豬肉、韭菜、地瓜、綠竹筍、紅藜、櫛瓜、蘿蔔、筊白筍、仙草凍等，除筊白筍僅供應龍潭區國中小學，其餘食材全市學童都吃得到，黑毛豬肉預計五月起入菜。

此外，針對營養午餐抽檢，議員林政賢質詢說，去年八月至今年二月，農業局抽查一六三件，不合格件數兩件，不合格率一．二二％，相較去年二月到七月抽查一○九件，不合格件數四件，不合格率三．六六％，雖然有下降，但孩子食安問題零容忍，建議應建立淘汰機制並加強抽驗；陳冠義表示，抽檢主要針對高風險食材，教育局對抽驗不合格廠商記點並有淘汰機制，把關營養午餐食安。

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