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    首頁　>　生活

    北市承德路碎石砸車 工地全面勞檢

    2025/04/23 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台大醫院院區前天發生鷹架倒塌事故，造成一名印尼籍移工死亡；無獨有偶，士林區承德路一處建案工地昨再驚傳鷹架傾斜，導致鷹架上的碎石、建材掉落，造成一部自小客車受損，無人員傷亡，目前已勒令全面停工並裁罰九萬元。北市勞檢處長何洪丞表示，目前北市建案大概為八百至九百處，本週內將針對其他建案工地作全面勞檢。

    北市勞動局昨上午進行民政委員會工作報告，民進黨議員顏若芳提及台大院區的鷹架倒塌事件，並指北市舊社區的開發或開始施工的區域隨處可見，認為市長蔣萬安宣布城市更新的立意良好，但工地是否均符合職安法，以及稽查方式是否完整落實，則成為重中之重。

    建築管理工程處指出，士林區承德路四段三一八號建築工地，昨上午發生施工鷹架傾斜，獲報後派員趕赴現場勘查處理，現場為地上十層、地下二層的建物，正進行拆除作業，施工人員操作怪手拆除頂樓帷幕玻璃牆面時，因帷幕牆柱內鋼筋強度不足，整面牆體滑落撞擊鷹架後，造成繫拉桿斷裂，致使鷹架結構傾斜，鷹架上的碎石、建材掉落，目前已勒令全面停工並裁罰九萬元，後續須提出復工計畫經專業審查後方可復工。

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