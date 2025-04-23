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    影音上傳雲端 北市僅2公幼試辦

    台北市推動幼兒園影音上傳雲端，至今試辦2園遭議員批評動作太慢。（資料照）

    台北市推動幼兒園影音上傳雲端，至今試辦2園遭議員批評動作太慢。（資料照）

    2025/04/23 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市信義區私立培諾米達幼兒園去年爆發狼師性侵事件，台北市教育局推動公立幼兒園試辦攝錄影音上傳雲端，可存放九十天，希望將漏洞補上。不過，台北市議員簡舒培指出，至今僅有兩園試辦，動作太慢，且後續補助私幼上傳雲端，因非由教育局管理也恐有被動手腳疑慮。教育局長湯志民也坦言速度「算是慢」，但解釋這只是起步，要先了解雲端保存實際會碰上的狀況等。學前教育科長蔡曉青說，會透過補助鼓勵幼兒園找較穩定廠商辦理。

    教育局︰要先了解會碰上的狀況

    台北市教育局昨赴議會教育委員會進行工作報告，為落實幼兒安全管理，保障教保服務人員權益及還原事件真相，去年起試辦公立幼兒園攝錄影音上傳至雲端統一保存，已選擇兩所幼兒園辦理，存放近百支攝錄鏡頭，所攝區域有室內外活動室、遊戲空間、走廊等；未來將持續蒐集使用意見並鼓勵幼兒園加入計畫，以評估雲端存管可行性，確保雲端異地備份完整性。

    簡舒培︰自找廠商 園方恐私自刪除

    不過，簡舒培指出，目前僅有兩所幼兒園，動作太慢，且如果未來補助私幼將工作紀錄器畫面上傳雲端，由幼兒園自己找廠商，因非由教育局管理，還是有可能發生園方私自將雲端紀錄刪除的疑慮，如此並無確實回應家長的擔憂。

    她說，現行機制下，校安通報後，要從教育局先做行政調查，從畫面資料來判斷是否要先停職，這就關乎雲端畫面保存是否完整問題，沒有辦法第一時間掌握，就可能放縱狼師繼續接觸孩子。

    畫面保存30天延長至90天

    教育局長湯志民坦言，目前僅試辦兩園速度算是慢，但強調計畫剛起步，要透過試辦來了解實際可能碰上的問題；此外因議會關心，也將原本規劃畫面保存卅天延長至九十天。

    學前教育科︰另洽2間有意願幼兒園

    蔡曉青說，現行法規無法強制要求幼兒園裝工作紀錄器，目前公幼裝設工作紀錄器比例，室外已達一○○％，室內則約五十三％；私幼部分有四四二間裝設工作紀錄器，比例達七十九．六四％。除目前試辦兩間幼兒園外，近期也另洽兩間有意願幼兒園，正確認工作紀錄器與雲端是否格式相符，教育局會持續溝通鼓勵幼兒園持續裝設紀錄器以及上傳雲端，累計一定數量後能較全面檢視問題。

    針對畫面上傳雲端恐有被動手腳疑慮，蔡曉青說，公幼部分都會由資訊教育科統一委請廠商協助；私幼部分則會透過補助等措施，鼓勵幼兒園找較穩定廠商，之後也會訂定相關的調閱辦法，保障隱私。

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