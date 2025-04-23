竹北孩子玩機器人 移動教室出發

新竹縣竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望落實普及科技教育。 （記者廖雪茹攝）

2025/04/23 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴市轄內國中小學，希望落實普及科技教育，培育出擁有跨域能力與創新思維的科技小尖兵，此專案昨自嘉豐國小出發，市長鄭朝方與學童們一同操作遙控夾爪手臂車、參與模擬競賽，讓孩子們在遊戲中學習機械、編程與人工智慧的基礎。

鄭朝方表示，科技教育應從小扎根，盼每個孩子不因資源差異而失去探索未來的機會。公所編列專款經費培植科技小尖兵，辦理「機器人移動教室」巡迴校園，為全國唯一。此專案自去年開始，分兩階段巡迴校園，今年進入第二階段，同時將二百萬預算調升至二百五十萬元。

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今年的「機器人移動教室」，首次在校園中亮相「遙控夾爪手臂車」體驗，還有胖卡車進入校園，車上配備鐵蛋人型機器人、小舞獅、三太子等特色機器人；以及工業積木互動體驗區，由專業講師駐場帶領學童親手組裝太陽能機器人，在實作中點燃創意與興趣。

此外，針對高中生的需求，今年公所也規劃十六小時的AI無人車駕駛技術研習營，導入可銜接國際賽事的迷宮機器人模組，協助高中學子拓展多元探索歷程。同時也推動「種子教師培訓課程」，讓老師在教學中持續充電，科技教育的種籽得以播撒。

新竹縣竹北市公所今年加碼專款補助「機器人移動教室」，巡迴轄內國中小學，希望落實普及科技教育。 （記者廖雪茹攝）

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