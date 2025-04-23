竹縣6露營場位敏感區 將稽查開罰

竹縣府表示，露營場現有九十八家申請通過合法化第一階段土地許可，其中一家申請進入第二階段登記許可，但有六家位在環境敏感地區。（記者廖雪茹攝）

2025/04/23 05:30

縣府積極輔導合法化 98家通過土地許可 1家申請登記

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣露營場現有九十八家申請通過合法化第一階段土地許可，其中一家申請進入第二階段登記許可；縣府交通旅遊處昨表示，轄內位在環境敏感地區的露營場尚有六家營業中，為維護公共安全，縣府近期將前往稽查，若業者仍不申請退場，後續將移請地政處依違反區域計畫法可裁罰六至卅萬元，也請民眾審慎評估儘量避免前往。

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環境不宜 不申請退場最高罰30萬

縣長楊文科昨在主管會報中關切縣轄內露營場合法化的議題。交旅處長陳盈州表示，新竹縣既有非法露營場原先為三百四十三家，疫情過後開放境外旅行，露營人口稍退，其中七十三家已經停業，目前為二百七十家，遍布於尖石、五峰、關西、橫山、北埔、峨眉等山區。依據中央二○二二年七月發布的「露營場管理要點」，縣府積極輔導業者申請、合法化，盼能納管所有露營場，不過因為法規較為嚴格，狀況層出不窮。

全縣270家 多在尖石、五峰等山區

陳盈州指出，交旅處目前收到一百六十家新設及一百六十五家既有露營場申請案件，縣府也向觀光署爭取經費，增加三名人力審核。目前完成第一階段土地許可的露營場有九十八家，第二階段為登記許可，會遇到建築管理、水土保持、污水處理等問題，將與相關局處擬定相關辦法來輔導業者。

此外，尚有一○五家既有露營場未申請，會持續勸導，若仍未申請則會請其退場。另原先列管十五家位於環境敏感區業者，其中有八家已經退場、一家申請退場中，還有六家持續營業，縣府已公告於縣府網站，提醒消費者不要前往，近期並將安排現場稽查，業者若再不申請退場則開罰。

楊文科表示，希望轄內露營場都能設去納管，而預計新設的露營場，則須依管理要點來做，以保障消費者的權益與安全，讓來竹縣露營的民眾都能開心享受山林之美。

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