白沙屯媽祖5/1起駕 民俗晚會暖場

通霄鎮公所在五月一日晚間舉辦「媽祖民俗文化系列活動」。 （苗縣府提供）

2025/04/23 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香將於五月一日深夜登轎後出發，通霄鎮公所也將在一日晚間舉辦「媽祖民俗文化系列活動」，炒熱活動氣氛。

進香人數突破30萬 創新高

今年白沙屯媽祖徒步南下進香，將於五月一日深夜十一點廿五分登轎後旋即出發，展開為期十天九夜的宗教之旅。報名人數截至昨天已突破卅萬人，創下歷史新高，來自全國各地的香燈腳蓄勢待發。

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為恭迎媽祖起駕，通霄鎮公所將於五月一日晚間七點，在拱天宮前私人停車場舉辦「起駕前晚會文化藝術表演」，邀請中職啦啦隊、曾瑋中、小男孩樂團等知名團體，為香燈腳加油打氣，凝聚進香的精神與能量。五月十日上午九點，則於7-11通苑門市前舉行「迎駕回鑾活動」，迎接媽祖回宮。

苗栗縣長鍾東錦、通霄鎮長張可欣及拱天宮主委洪文華、議員張顧礫、陳品安、翁杰等地方代表，昨為活動宣傳，歡迎大眾共襄盛舉。

此外，拱天宮表示，民眾可透過「白沙屯GPS即時定位」APP，即時掌握媽祖的行進位置，並可透過網路直播隨行媽祖進香行程。

去程急行軍 西濱從後龍交管

通霄警分局因應今年報名進香人數眾多，將擴大交通管制範圍並延長管制時段，尤其出發當晚，考量今年去程是急行軍，研判媽祖鑾轎會從台一線通灣里轉向西濱快速道路，然後沿著西濱一路南下，西濱南向道路將提前從後龍段管制截斷南下車流，引導至國道三號；台一線白沙屯到新埔也將全線雙向管制，禁止車輛通行。

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