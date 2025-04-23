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    憂塞車更嚴重 員榮後年完工 居民盼台76線林厝交流道西移

    員榮醫療體系總院坐北朝南，正對台76線，當地塞車問題嚴重，地方認，若現不解決，將來營運將迎來「塞車地獄」。（員榮醫療體系提供）

    員榮醫療體系總院坐北朝南，正對台76線，當地塞車問題嚴重，地方認，若現不解決，將來營運將迎來「塞車地獄」。（員榮醫療體系提供）

    2025/04/23 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕台七十六線的林厝交流道因鄰近山腳路、東彰路，平面車流經常回堵至八卦山隧道，成為當地的交通瓶頸，彰化縣政府透過標誌、標線、號誌時間調整，效果已達極限，仍無法有效解決塞車問題。當地民眾表示，施工中的員榮總院將在二○二七年完工，該院員工加上每天來回的救護車和病人車流，林厝交流道若沒有西移至東彰路（東彰交流道），醫院完工營運，就難逃「塞車地獄」惡夢。

    醫院員工逾二千人 加病人車流

    員榮醫療體系斥資八十億元興建位於林厝交流道附近的總醫院，去年七月動工，預計二○二七年主建築完工後很快展開營運。但東彰路南、北段今年一月全線通車後，林厝交流道周邊塞車更嚴重。縣府交通處長林孟弘說，台七十六線林厝交流道與山腳路、東彰路距離過近，三路車流交互影響，壅塞問題嚴重，若再加上員榮總院的車流，塞車狀況難以想像。

    員榮醫療體系行政副院長尹文國說，員榮總院至少有八百床，每天在此工作的人員超過二千人，二○二七年完工日很快來到，希望交通改善工程越快越好。新院主建築朝南、面向台七十六線（見圖，員榮醫療體系提供），緊鄰東彰路，考量醫院的動線，最好就是利用台七十六線作進出的主要動線。

    代市長認同 改闢建東彰交流道

    員林市代理市長賴致富認為，用「東彰交流道」來取代「林厝交流道」是可行的辦法，也就是將林厝交流道西移到東彰路，如此一來，不僅山腳路的塞車能解決，員榮總院的車流可以透過台七十六線四通八達。

    中央、縣府共識 先辦可行性研究

    縣府表示，交通部長陳世凱日前曾到現場考察，目前中央跟縣府已有共識，對於東彰路如何銜接台七十六線，由縣府先辦理可行性研究，若用地取得沒有問題，後續施工及規劃就由中央來負責。

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