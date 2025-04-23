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    培育南投照護人才 暨大免費開班

    因應超高齡社會來臨，國立暨南大學開辦照顧服務員訓練班，培育更多在地照護人才。（暨南大學提供）

    因應超高齡社會來臨，國立暨南大學開辦照顧服務員訓練班，培育更多在地照護人才。（暨南大學提供）

    2025/04/23 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣進入「超高齡社會」，每五人就有一名老人，為因應老年照護挑戰，國立暨南國際大學開辦「照顧服務員訓練班」，運用校內照服員考場教室，結合在地長照機構，免費培訓有意加入照護服務，學習第二專長或二度就業民眾，透過產學合作，為南投培育更多在地照護人才。

    暨大表示，該校非常關注偏鄉與原鄉地區高齡化議題，早在去年八月就成立「高齡健康與長期照顧管理學士學位學程原住民族專班」，並建置通過勞動部認證的「照顧服務員考場教室」，讓學生與學員能就近訓練與考照，降低偏鄉民眾進入照護產業的門檻。

    此外，考量南投已進入超高齡社會，加上偏鄉與原鄉部落對高齡照護人才需求提高，為此也運用校內訓練教室，與在地愚人之友基金會合作，進一步培訓有意投入照護的一般民眾，為學習第二專長、二度就業民眾開啟培訓管道。

    愚人之友基金會指出，暨大投入資源為地方培訓人才，此次公費補助培訓班分別在四月、七月辦理二梯次，預計培訓六十名學員。

    參與培訓的退休民眾說，學習照護技能是為照料年邁家人，並為自己的退休生活作準備，甚至能開創事業第二春，有了照服員培訓，對未來照護服務專業將有很大助益。

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