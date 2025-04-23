埔里繽紛傘花 虎頭山飛行傘復飛

南投埔里虎頭山飛行場經輔導取得合法許可後，有業者重啟商業載飛，當地天空再現繽紛傘花。（記者劉濱銓攝）

2025/04/23 05:30

停飛逾半年 一家業者取得合法重啟營業 另家則待完成保險作業程序

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮虎頭山是中部飛行傘運動重鎮，惟去年中央祭出管理辦法，規定飛行場必須取得合法許可才能營運，以致當地二家業者無法進行商業載飛，不過經南投縣政府輔導後，已有一家業者取得許可重啟復飛，近期天空再現繽紛傘花，另家業者則待完成飛行傘保險作業程序，也能重新營業。

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中央祭管理辦法 飛行場域須獲許可

埔里虎頭山海拔約六百公尺，鄰近市區且有聯外道路直通山頂，交通相當方便，不僅在山頂可俯瞰埔里盆地，當地還是中部地區重要的飛行傘運動場域，每逢午後出現上升氣流，吸引許多飛行傘玩家前來體驗，並有業者經營商業載飛，帶領遊客翱翔天際，飽覽大地美景，天空中的點點傘花，也將天際線妝點得更加繽紛亮麗。

惟教育部體育署已訂定「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，規定起飛場跑道區長度應為二十公尺以上、寬度應為十公尺以上，降落場長度與寬度均應為二十五公尺以上等。去年虎頭山當地二家業者因飛行場域未取得許可，不得進行商業載飛，甚至連個人玩家也禁止飛行，當地飛行傘停飛超過半年。

縣府表示，依規定飛行傘業者申請場地容許使用後，也必須為遊客投保責任險，若造成身體傷亡，最低保險金額五百萬元，經縣府輔導審核，虎頭山已有一家業者可合法經營飛行傘載客的商業載飛，另家業者則因保險作業尚未完備，待後續完成保險程序就能復飛，縣府將進行嚴格把關，維護遊客權益。

縣府提醒選擇合法業者 確定投保

縣府強調，因飛行傘運動是在空中進行，有一定危險性，提醒民眾要選擇合法業者，確認於空中飛行的部分，是否有替遊客投保責任險，以維護自身權益，並希望中央能協助業者，在飛行傘保險部分能與保險公司取得共識，讓遊客獲得更好保障，以利飛行傘運動的長遠發展。

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