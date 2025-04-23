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    首頁　>　生活

    花蓮國際藝術節 週六玉里開演

    2025/04/23 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣文化局舉辦「花蓮國際藝術節」巡迴演出，首場本週末（廿六日）將在玉里舉行，邀請來自法國、義大利的表演團體聯袂演出，其中法國劇團代表作《鳥人和他的奇美拉樂團》，帶來三公尺半高度的巨型木偶搭配現場音樂，展開一場奇幻詩意的街頭遊行。

    活動由文化局邀請來自法國的「明天我們改變一切劇院」與義大利的「帕羅拉比安卡劇院」聯袂演出，其中法國藝術家演出的劇團代表作《鳥人和他的奇美拉樂團》，將以三．五公尺高的巨型木偶搭配現場音樂，開一場奇幻詩意的街頭遊行；義大利劇團的《月球入侵》則融合高蹺、舞蹈與現場演奏，在夜色中營造出如夢似幻的超現實體驗，讓觀眾驚嘆不已。

    花蓮縣文化局表示，兩大劇團皆曾受邀參加俄羅斯世界盃閉幕式、杜拜街頭藝術節、法國芒通嘉年華等國際盛會，第一場本月廿六日將在玉里藝文中心首演，將演出帶入社區、走入生活，讓中南區鄉親在家鄉能欣賞世界級演出。

    演出時間與地點：廿六日上午十點半玉里藝文中心、下午三點富里國小；廿七日上午十點半光復國中；五月十七日晚上九點鳳林國中、五月十八日瑞穗鄉瑞美運動公園。

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