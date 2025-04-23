罷免傅崐萁衝刺 花蓮今晚辦究責會

花蓮縣議員楊華美（右）昨邀請退休老師葉春蓮（葉爸，左）首度站上街頭當志工。（記者王錦義攝）

2025/04/23 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁利用最後一週時間全力衝刺，縣議員楊華美團隊昨邀請退休老師葉春蓮（葉爸）首度站上街頭擔任志工，作為生物老師、相當愛護樹木的葉爸，對於傅崐萁南區主任毒死二百多棵芒果樹相當氣憤，覺得花蓮就是這些人搞的變醜又變臭，今晚六點半葉爸也將參加經濟民主連合在石來運轉舉行的傅崐萁究責會。

葉春蓮（葉爸）老師過去在學校內就相當愛護老樹，曾在二○一五年為了保護校園的老樹四處找議員陳情，花蓮南區二百多棵廿多年的芒果樹，因為台九線道路拓寬被傅崐萁南區主任徐永成聯合在地蔡姓里長下農藥毒死遭判刑六個月，她看到新聞相當氣憤。她說，毒死兩百多棵樹，簡直是沒血、沒淚，不是人的行為。

請繼續往下閱讀...

最後一週 衝刺2.5萬份連署書

葉春蓮說，毒死這些路樹相當的過份，欺負這些不能講話、不能動的生物，不過傅崐萁都會欺負全國人民了，屬下欺負那些默默無語的樹木也不意外，這些人對花蓮是沒有感情的人；最後一週一定要衝刺達到二萬五千份的連署書目標；葉爸首度站街頭，二個小時吸引不少昔日學生特別停車下來打招呼、合照。

今晚有八炯、立委陳培瑜等人

經濟民主連合今天晚上六點半到八點，也將在花蓮市區的石來運轉舉行傅崐萁究責會，追究傅過去一年在立院透過各種違法亂政的行動來癱瘓國家、踐踏民主，現場將邀請葉爸老師、八炯、罷傅領銜人李美玲、台灣鷹爸徐柏岳、立委陳培瑜、縣議員楊華美等人到現場演講。

傅崐萁也開始為第三階段進行準備，花蓮市里長聯誼會四十名里長昨在報紙刊登「我們不同意罷免傅崐萁」大幅廣告，內容強調傅崐萁深耕地方，抨擊罷免傅崐萁是為了要「完成賴清德的獨裁專制統治」、「民進黨要讓柯建銘當立法院長」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法