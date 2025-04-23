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    宜蘭岳明國中小 將帶法籍師生出航

    宜蘭縣立岳明國中小學舉辦航行前培訓，法籍師生登船體驗航海學習。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣立岳明國中小學舉辦航行前培訓，法籍師生登船體驗航海學習。（記者王峻祺攝）

    2025/04/23 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣岳明國中小學等卅六校師生，去年完成廿九天、一九三九公里接力航海跳島壯舉；今年與法國在台協會合作，將帶領四十名法籍師生出航，進行為期六天、四四○公里的觀測海洋旅程，昨舉辦行前培訓，為五月揚帆跳島暖身。

    岳明國中小於二○二○年首創一五○○公里環台航行後，去年更串聯全台臨海卅六校、逾四百名師生接力駕駛二艘大型帆船，繞行台灣跳島一圈。今年則預計五月十九日至廿五日，帶領台北法國實驗教育機構、台北歐洲學校（法國部）等四十名師生，與台北市和平實驗小學、澎湖文光國小及高雄汕尾國小等師生，組成跨校跨國船員，完成為期六天的航行活動。

    岳明昨舉辦行前培訓，師生分別登上阿莫及好望角號二艘帆船，在教練解說下進行包括風險評估、科學儀器操作、帆船構造與原理分析及實際出海等訓練。校長黃建榮說，去年完成航海壯舉後，隨即就接到法國在台協會邀約，促成今年「攜手國際—航向蔚藍」計畫。

    他指出，這次活動，將在五月十九日於淡水的領袖海洋遊艇碼頭啟航，沿「淡水—新竹—台中—澎湖—安平—高雄」航線前進，廿四日會在高雄法國生活節，與國際訪賓交流探索海洋成果。

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