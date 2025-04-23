高鐵延伸宜蘭》宜縣要求加開公聽會 鐵道局：已依法完成

高鐵延伸宜蘭的二階環評三場公聽會，上個月分別在宜蘭、新北與台北召開。圖為宜蘭場。（資料照）

2025/04/23 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭第二階段環境影響評估，交通部鐵道局雖已在宜蘭辦過公聽會，但地方批評內容草率；宜蘭縣議會三十三位議員，不分黨派全體連署，「要求交通部加開公聽會詳加說明」。鐵道局回應，公聽會已依法辦理完成，未來仍將持續透過各種公開管道說明、加強溝通，也歡迎各界持續提供意見，將納入規劃妥善處理。

鐵道局：沿線居民有近8成支持

高鐵延伸宜蘭的二階環評三場公聽會，上個月分別在宜蘭、新北與台北召開；鐵道局公布最新民意調查，沿線居民有七十九．六％支持；但在公聽會中，環境部公布的環評公告內容提及，因原物料及工資上漲等因素，工程費將從一八八○億元暴增至三六四七億元，外界憂心中央能否負擔龐大經費？工程計畫是否會延宕？

請繼續往下閱讀...

地方：公聽會未詳述路廊通過區位

此外，環團也批評鐵道局資訊揭露不足，質疑程序正當性，要求重開公聽會；四月初，宜蘭縣頭城及礁溪共十二個機關團體也認為，公聽會沒有詳述高鐵路廊通過詳細區位，且多項議題未作充分說明，應該加開說明會。

由於地方有質疑聲音，且高鐵延伸宜蘭事關重大，相關訴求跨越黨派；宜縣議會議長張勝德昨提案，認為高鐵延伸案是宜蘭交通百年大計，建請中央增開宜蘭地區說明會，讓鄉親們更能表達意見及了解計劃；提案獲得全數三十三位議員共同連署，向中央反映地方民意。

連署內容包括，強烈建議交通部，針對高鐵路廊兩旁土地禁建與限建情形、高架工程、列車產生的震動噪音、對環境景觀的衝擊，公開說明以釋群疑。宜蘭縣政府表示，因權責單位是交通部鐵道局，縣府會將縣議會提案轉請鐵道局採納辦理。

高鐵延伸宜蘭案，從台北南港站到宜蘭縣政中心以南三五○公尺處的宜蘭高鐵站，全長六○．六公里，環境影響評估報告預定今年八月送至環評大會審查，核定後一年到一年半動工，預計二○三六年完工通車。但如今，外界對高鐵案質疑與擔憂愈來愈多，能否如質如實依原定計畫完工通車，恐再添變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法