《台南》鹽水溪串磚護岸 見證日治水文化

串磚護岸紅磚上有二個孔洞，有些還留著鐵絲。（記者劉婉君攝）

2025/04/23 05:30

〔記者劉婉君／永康報導〕永康區三民里三崁店鹽水溪畔，去年發現日治時期的串磚護岸工法，因沖刷而露出，經濟部水利署第六河川分署在堤防上設立導覽圖，串聯當地三崁店糖廠等文化景點，希望民眾在了解當地 糖業文化的同時，也能認識在地的水文化。

鹽水溪三崁店段的串磚護岸工法，根據六河分署的資料，以Ｕ型鐵絲將一塊又一塊的紅磚串接起來，形成一面，最後再於串磚上壓上蛇籠，以避免遭沖刷而流走。六河分署去年中發現原本被覆土蓋住的串磚護岸外露後，為了讓更多人認識這項早期的護岸工法，決定保持現況，並在附近堤防上，豎立結合在地社區的「三崁店水岸縫合導覽地圖」，歡迎民眾按圖索驥。

請繼續往下閱讀...

露出的串磚護岸鄰近三崁店抽水站，現場可看到一小段整面的紅磚護岸，也有部分鐵絲已脫落的紅磚，紅磚上有二個孔洞，有些還留有鐵絲。

六河分署人員表示，串磚護岸是日治時期普遍採用的柔性工法，隨著混凝土發展後，因串磚工法太費工，逐漸被取代。不少地方的串磚護岸也因近代的改善工程而消失，鹽水溪三崁店段因堤頂較高，過去比較沒有重建護岸的需求，因而保留下來，去年巡視發現露出後，認為有保留價值，希望能讓更多民眾認識這一段歷史。

永康區三民里三崁店鹽水溪畔可看到早期的串磚護岸。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法