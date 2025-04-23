《台南》南捷藍延線都更 2區座談聽民意

台南捷運藍線延伸線將銜接至高鐵台南站特定區。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/23 05:30

關廟區、高鐵台南站特定區 必要設施需用土地都市計畫變更案公展前召開

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運藍線延伸線綜合規劃、環境影響評估作業已提報交通部審議，為配合計畫推動時程，市府優先就沿線捷運必要設施擬定都市計畫變更草案，範圍包括高鐵台南站特定區、關廟區部分，將在卅日舉行座談會廣徵民意。

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南捷藍延線規劃銜接藍線，路線向東至仁德、歸仁及關廟，南北向路線則自仁德沿台卅九線向南至高鐵特定區，全線十五．○九公里，共設置十五座車站及一座機廠，採全線高架單軌系統。

30日將在關廟區山西宮召開

市府交通局表示，這次變更內容主要優先辦理捷運出入口等具急迫性捷運相關設施需用土地的都市計畫變更，範圍涉及關廟都市計畫區、高鐵台南車站特定區計畫二處，以公有地優先使用，第一階段都市計畫變更標的僅為變電站聯外道路，涉私人產權僅一位地主，面積約三六五平方公尺。

交通局局長王銘德說，至於沿線涉及「捷運開發區」，將納入後續階段辦理，亦於都市計畫變更前，依規定辦理公展前座談會，探詢各土地所有權人意見意願，並尋求共同合作的機會，以提高沿線各場站周邊土地開發效益，結合完善的公共運輸服務以帶動地方發展，共創政府、民眾、投資者及地主多贏目標。

都計變更尚處於草案階段

市長黃偉哲表示，藍延線作為串聯藍線至沙崙的重要路線，應加速完成相關規劃作業，以建構更完善捷運路網，並且適時向民眾說明規劃內容，傾聽並重視地方聲音與意見。

交通局強調，藍延線綜合規劃已提報交通部審議，目前都市計畫變更尚處於草案階段，相關土地所有權人及民眾若有任何意見均可在座談會主張表達，都會將意見納入規劃作業檢討。

為使各階段作業妥善規劃，交通局在啟動都市計畫法定程序前舉辦公展前座談會，第一階段座談會卅日下午二點半，在關廟區山西宮會議室召開。

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