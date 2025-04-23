雲林華南村石梯田書屋 獲芬蘭設計銅獎

華南社區石梯田書屋把閒置工寮打造成溫馨書屋，還可做為遊客招待所、展覽空間。（雲林縣府提供）

2025/04/23 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府攜手古坑華南社區、華南國小，把社區梯田、閒置工寮修繕再造成「華南村石梯田書屋」，成為社區、學校活動空間，學生的戶外教室及地方休憩景點，榮獲二○二五年芬蘭Arch Design Award國際設計大獎銅獎肯定，讓世界看見台灣農村之美。

華南村位處偏鄉，因人口外移、老化嚴重，村內學校華南國小一度面臨廢校困境，廿多年前學校結合社區共同轉型，社區居民有共識要自救才能翻轉社區及學校未來，經過多年努力，不僅學校學生回流，社區也變熱鬧有活力，外漂村民歸鄉打拚，還有外地民眾移居成村民。

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華南社區理事長劉清極指出，石梯田書屋位在華南國小對面，原本是閒置茶園及工寮，二○一九年學校與社區合作參加縣府社區PK計畫改造，把茶園改造為共生田，工寮整修為書屋、遊客接待所，也可做為小型展覽空間，二○二一年再建構竹林步道、棧道，串連國小、共生田、書屋動線，成為藝術廊道。

縣府城鄉發展處表示，華南社區石梯田書屋是把農村閒置空間活化再利用，還導入在地匠師以傳統砌石技術修築駁坎，書屋周邊成為學校、社區舉辦活動的場地，學生及居民的休憩、教學空間，獲芬蘭ADA設計大獎肯定，讓世界看見台灣農村之美。

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