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    首頁　>　生活

    高雄市府將接管澄清湖 行人免費

    2025/04/23 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市府將接管澄清湖風景區，生態團體昨天表達反對，認為澄清湖首重水源保護，而非觀光優先；市府公園處則強調接管之後，以行人免費為原則，園區交通動線仍維持原管制強度，並朝環境永續兼顧飲用水安全。

    交通動線維持管制

    森林城市協會理事長莊傑任指出，澄清湖是高雄的自來水源保護區，整個集水區三七五公頃，應首重水源保護，而非觀光優先。目前入園人數採定額總量管制，每天七千人為原則，市民免費入園限額五千人，若市府衝刺觀光恐會無視人數限制，對水源區造成衝擊。

    莊傑任擔憂，外傳市府接管澄清湖後，未來將大興土木拚觀光，園內道路甚至可能變成區域聯外道路，將大幅降低遊憩安全與品質。

    公園處表示，市府接管澄清湖風景區後，將整合澄清湖及周遭的圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園等而成澄清湖大公園，朝環境永續並兼顧飲用水安全；為方便民眾進入澄清湖園區，以行人免費為原則，園區交通動線仍維持原管制強度，並未全面開放，目前園區整體規劃都尚在草案討論中。

    公園處強調，市府接管後會更著重山坡地維護保育，水庫水域仍是由原自來水公司維管，加上市府針對澄清湖高爾夫球場進行出流管制後，對於水庫水質更有保障。

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